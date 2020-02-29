: Samsun şehit oğlunun beresine sarılarak gözyaşı döktü

29.02.2020 15:40 | Son Güncelleme: 29.02.2020 15:45

Şehit oğlunun beresine sarılarak gözyaşı döktü (2)

GÖZYAŞLARIYLA UĞURLANDI

Suriye'nin İdlib kentinde, rejim güçleri tarafından düzenlenen hava saldırısında şehit olan Uzman Onbaşı Tayfun Pekel için memleketi Samsun'un İlkadım ilçesinde tören düzenlendi. Büyük Cami'de düzenlenen törene, İçişleri Bakan Yardımcısı Tayyib Sabri Erdil, Vali Osman Kaymak, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, şehit annesi Menşure, babası Hüseyin Pekel ile kamu kurumlarının temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Oğlunun fotoğrafına ve beresine sarılan şehit annesi Menşure Gürdal, 'Kalk annem gidelim evimize. Karagözlüm, gel oğlum" diyerek ağıt yaktı. Şehit Uzman Onbaşı Pekel için öğlen vakti sonrasında cenaze namazı kılındı. Cenazesi bir süre top arabasıına konulup kortej eşliğinde taşınan şehit Uzman Onbaşı Pekel'in cenazesi Canik ilçesi Düvecik Mahalle Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Kaynak: DHA

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