Samsun Sanayi Sitesi dönüşümünde geri sayım başlıyor

Samsun'un her geçen gün gelişmesiyle birlikte şehir merkezinde kalan Gülsan Sanayi Sitesi'nin taşınacağı Toybelen Küçük Sanayi Sitesi ihalesi, 5 Ekim'de yapılacak.

Samsun'un her geçen gün gelişmesiyle birlikte şehir merkezinde kalan Gülsan Sanayi Sitesi'nin taşınacağı Toybelen Küçük Sanayi Sitesi ihalesi, 5 Ekim'de yapılacak. İhale sürecinin tamamlanmasının ardından arazinin yüklenici firmaya teslimiyle birlikte temeli atılacak sanayi sitesi, 650 günde tamamlanacak.

2023 hedefleri kapsamında Samsun'u şehircilikte daha modern ve çağdaş kimliğe kavuşturmak için büyük çaba sarf eden Samsun Büyükşehir Belediyesi, Gülsan Sanayi Sitesi'ni Toybelen mevkisinde kurulacak yeni sanayi sitesine nakledecek. Gülsan'ın taşınacağı Toybelen Küçük Sanayi Sitesi yapımı için uzun zamandır beklenen ihalede ise sona yaklaşıldı. İhale, pandemi tedbirleri sebebiyle 5 Ekim tarihinde e-ihale yoluyla Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) binasında yapılacak.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla yetki verilen TOKİ, Toybelen Küçük Sanayi Sitesi'ni Samsun Büyükşehir Belediyesi'ne ait 270 bin dönümlük rezerv alanının 700 dönümünde inşa edecek. 100 metrekarelik 348, 200 metrekarelik 1178 dükkan olmak üzere toplamda 1526 dükkan ve 82 ticari birimin yer alacağı site inşaatının temeli ise ihaleyi alan yüklenici firmanın hazırlıkların ardından atılacak. Yapımı 650 gün sürecek Toybelen Küçük Sanayi Sitesi 2022 yılı sonunda teslim edilecek.

"Gülsan Sanayi Sitesi sorunu ortadan kalkacak"

Toybelen Küçük Sanayi Sitesi'nin yapımıyla ilgili TOKİ ihalesi için geri sayımın başladığını ifade eden Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, Samsun'a hayırlı olmasını diledi. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'a desteklerinden dolayı teşekkür eden Başkan Demir, "İhalenin ardından inşallah temelini atacağız. Samsun'u artık Türkiye'nin en modern sanayi sitesine kavuşturuyoruz. Yeni sanayi sitesi modern, düzenli, temiz ve yeşillikleri bol olan bir yer olacak. Ardından da Gülsan Sanayi esnafı ile istişarelerde bulunulup anlaşılarak taşıma işlemleri başlayacak. Mülkiyet sahipleri dahil Gülsan'da faaliyet gösteren bütün esnaflarımız burada iş yeri sahibi olacak. Böylelikle şehrimizde uzun yıllardır konuşulup çare aranan Gülsan Sanayi Sitesi sorunun da böylelikle ortadan kalkacak. Hatta buradan yer talep eden yatırımcı bile olabilecek. Samsun için güzel bir yatırım olacak" dedi.

Toybelen Sanayi Sitesi yapımının şehrin geleceği açısından çok kritik ve önemli bir yatırım olacağını dile getiren Başkan Demir, "Göreve geldiğimiz günden beri Gülsan Sanayi Sitesi için uğraşıyoruz. Yeni sitenin ihale edilmesiyle bu konuda büyük mesafe kat etmiş olacağız. Gülsan Sanayi Sitesi'ni yıkıp ortadan kaldıracağız. Çevre ve Şehircilik Bakanlığımızla mutabakata vardık. Orayı halkımızın nefes aldığı, güzel vakitler geçirecekleri içerisinde büyük bir selatin camisinin ve çok sayıda kültürel unsurun yer alacağı bir yer haline gelecek" ifadelerini kullandı. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı