SAMSUN ŞAHİNKAYA KANYONU'NA YERLİ TURİST AKINI
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SAMSUN ŞAHİNKAYA KANYONU'NA YERLİ TURİST AKINI

TÜRKİYE'nin 2'nci büyük su kanyonu olan Samsun'un Vezirköprü ilçesindeki Şahinkaya Kanyonu, yaz aylarında yerli turistlerin akınına uğruyor.

22.08.2020 09:24 | Son Güncelleme: 22.08.2020 09:31

TÜRKİYE'nin 2'nci büyük su kanyonu olan Samsun'un Vezirköprü ilçesindeki Şahinkaya Kanyonu, yaz aylarında yerli turistlerin akınına uğruyor.

Vezirköprü ilçesindeki Şahinkaya Kanyonu'na yaz aylarında turistler yoğun ilgi gösteriyor. Koronavirüs salgını nedeniyle yaz tatillerine kapalı alanlarda geçirmek istemeyen vatandaşlar doğal parklara akın ediyor. Heybetiyle kendisine hayran bırakan, Türkiye'nin 2'inci büyük su kanyonunu görmeye gelen turistler, turkuaz rengi sularda tekne turlarına yoğun ilgi gösteriyor. Kızılırmak Nehri üzerinde, 1,5 kilometre uzunluğa sahip kanyon, 2012 yılında Ulusal Turizm Bölgesi ilan edildi. Altınkaya Baraj Göleti'nin bulunduğu alandaki kanyon, barajın en derin yeri olma özelliği taşıyor.

Kanyona gelen ziyaretçilerin eşsiz doğayla buluştuğunu söyleyen gezi teknesi sahibi Nuri Çapkın, 'Vatandaşlarımızın her geçen yıl buraya daha fazla gelmeye başladılar. Sezonumuz korona virüs nedeniyle 17 Haziran itibariyle başladı. Temmuz ayı içerisinde de yoğunluk yaşanmaya başladı. Burada biz gelen ziyaretçilerimize tekne turları ile Şahinkaya Kanyonu'nu gezdiriyoruz. Aslında biz tekne turu değil kanyon turu yapıyoruz. Buraya gelen misafirlerimiz doğa gözlemlemek için geldiklerinde burada düzenlediğimiz 1 saatlik turlarımız 10 dakika gibi geçtiğini belirtiyorlar. Günde yaklaşık bin 500 kişi, kanyonu ziyaret etmek için buraya geliyor. Bu sayı pandemi nedeniyle biraz düşük, pandemi olmasaydı günlük 3 bin ziyaretçimiz oluyordu. Burada 11 gezi teknesi ile gelen ziyaretçilere hizmet veriyoruz. Biz şuan ki ilgiden memnunuzö şeklinde konuştu.

Ailesiyle birlikte kanyonu görmeye gelen Melek Olfaz, 'Daha önce buraya gelen komşularım ve arkadaşlarım gelmişlerdi. Onlar bana önermişlerdi. Biz çocuklarımla beraber gelip görmek istedik. Burada tekne turuna çıktık. Çok güzel bir manzarayla karşılaştık. Kayalıkları yeşilliği her şeyi çok güzel. Çok hoşumuza gitti. Gezi boyunca da pandemi kurallarına uygun seyahat ettik. Sosyal mesafeye uydukö dedi.

Şakinkaya Kanyonu'nun ziyaretçilerine görsel şölen sunduğunu belirten Rabiya Arıcı, 'Korona sürecinden dolayı çok uzun süredir evlerde kalmıştık ve çok bunalmıştık. Burası da Samsun'un keşfedilmesi gereken en güzel yerlerinden birisi. Bizde ailemizle birlikte gelelim gezelim dedik. Tekne ile kanyon turu yaptık. Gezerken burada suyun her rengini gördüm çok güzeldi. İçinde bulunduğumuz bu süreçte burası bize çok iyi geldi. Herkese tavsiye ederim, kesinlikle gelip görülmesi gereken yerlerden bir tanesiö diye konuştu.

SAMSUN ŞAHİNKAYA KANYONU'NA YERLİ TURİST AKINI

Kaynak: DHA

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