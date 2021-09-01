Samsun Sağlık Müdürü Oruç aşının önemine dikkati çekti Açıklaması

Samsun Sağlık Müdürü Muhammed Ali Oruç, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle yoğun bakımlarda yatan ve hayatını kaybeden hastaların büyük kısmının aşısız olduğunu bildirdi.

Samsun Sağlık Müdürü Muhammed Ali Oruç, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle yoğun bakımlarda yatan ve hayatını kaybeden hastaların büyük kısmının aşısız olduğunu bildirdi.

Oruç, yaptığı yazılı açıklamada, aşı çalışmalarında birinci dozda il olarak istenen seviyede olduklarına ve yüzde 75 aşı oranının üstüne çıkarak Samsun'u "mavi" renge taşıdıklarına işaret etti.

Ancak aşı oranları detaylı incelendiğinde, ikinci ve üçüncü dozlarda yavaş yavaş geç kalmaya başladıklarını vurgulayan Oruç, "Birinci ve ikinci dozlarını olan vatandaşlarımızın bir sonraki dozlarını ertelediklerini görüyoruz. Birçok ilçemizde ikinci doz aşı yaptırma oranımız yüzde 60'ın altında gözüküyor. 19 Mayıs, Asarcık, Ayvacık, Canik, Çarşamba, İlkadım, Kavak, Salıpazarı, Tekkeköy ve Vezirköprü ilçelerimizde durum böyle. Yani bu ilçelerimizde, ilk doz aşısını yaptıran vatandaşlarımızın neredeyse yarısı ikinci dozlarını hakları olduğu halde yaptırmamış, aşılarını ertelemiş durumda. Aşımızı ertelememiz virüse karşı bağışıklığımızın düşmesine neden olduğu gibi, ona yeniden yayılım imkanı da tanıyor." ifadelerini kullandı.

"Tek ya da eksik doz aşının bizi korumaya yetmeyeceğini unutmayalım"

Oruç, aşıyı ertelemenin oluşturduğu tablonun yoğun bakım yatış ve ölüm oranlarına da yansıdığının altını çizerek şunları kaydetti:

"Yoğun bakımlarımızda yatan ve Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybeden vatandaşlarımızın büyük bir kısmı aşısız. Aşısı olanların da yüzde 90'ı birinci doz aşılarını yaptırıp ikinci dozları yaptırmayanlardan ya da ikinci doz aşısını mart, nisan dönemlerinde yaptırmış, hakkı olduğu halde 3. doz aşısını erteleyen vatandaşlarımızdan oluşuyor. Veriler bize aşısını erteleyen vatandaşlarımızın, hiç aşısını yaptırmamış vatandaşlarımızla aynı oranda yoğun bakıma yatışı yapılma ve hayatını kaybetme riskine sahip olduğunu gösteriyor. Yani ilimizde yeni bir pik olacaksa bu, aşısını yaptırmayanlar ya da erteleyenler nedeniyle olacak gibi gözüküyor. Buna izin vermeyelim. Aşılarımızı mutlaka yaptıralım. Kovid-19 ile hayatımız üzerine kumar oynamayalım. Tek ya da eksik doz aşının bizi korumaya yetmeyeceğini unutmayalım."

Özellikle ikinci doz Sinovac aşısını mart ve nisan aylarında yaptıran, üçüncü dozunu henüz yaptırmayan 50 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı olan vatandaşları vakit kaybetmeden aşılarını yaptırmaya davet eden Oruç, "El birliğiyle birinci dozda maviye taşıdığımız şehrimizi, ikinci doz oranlarımızda da maviye taşıyalım. Koronanın yaşattığı acılardan kurtulmak için lütfen aşılarımızı ertelemeyelim, aşısını yaptırmakta tereddüt edenleri ikna edelim. Koronanın sevdiklerimizi elimizden çekip almasına izin vermeyelim." uyarısında bulundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İlyas Gün