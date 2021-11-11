Samsun protokolünden Gaziantep Valisi Gül'e ziyaret

GAZİANTEP (İHA) - 2022 yılında Samsun'da düzenlenecek olan Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali (TEKNOFEST) için daha önce TEKNOFEST'e ev sahipliği yapan Gaziantep'e gelen Samsun protokolü bir dizi ziyaretlerin ardından Gaziantep Valisi Davut Gül ile festival hakkında görüş alışverişinde bulundu.

2022 yılında Samsun'da düzenlenecek olan TEKNOFEST için daha önceden festivale ev sahipliği yapan Gaziantep'e gelen Samsun Valisi Zülkif Dağlı, Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Yavuz Ünal, Samsun Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Mahmut Aydın ve beraberindeki heyet, Gaziantep Valisi Davut Gül'ü ziyaret ederek festival hakkında bilgi alışverişinde bulundu.

"İnşallah bizde Gaziantep'in yaşadığı deneyimden yararlanırız"

Ziyaret sonrası açıklamalarda bulunan Samsun Valisi Zülkif Dağlı, "Bugün Samsun heyeti olarak Gaziantep'te bir ziyaret gerçekleştirdik. Amacımız 2022 yılında Samsun'da yapılacak olan TEKNOFEST için daha önce Gaziantep'imizin geçtiğimiz yıllarda başarıyla yürüttüğü TEKNOFEST sürecini yerinde takip etmek, görmek ve hangi safhalardan geçtiğini hep birlikte gözlemlemektir. TEKNOFEST sayesinde gerçekten çok büyük bir gelişmenin olduğunu, kentte kalıcı bir iz bıraktığını ve bunun her alanda görüldüğünü bizde müşahede ettik Gaziantep'in yaşadığı deneyimden yararlanırız İnşallah, Samsun ilimizde TEKNOFEST'imizi güzel bir şekilde geçiririz" dedi.

"Samsun'un gücünü ve potansiyelini biliyoruz"

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Gaziantep Valisi Davut Gül ise Samsun ile Gaziantep arasındaki ilişkilerin arttırılması için çalışacaklarını söyleyerek, "Karadeniz'in incisi ve en önemli şehirlerinden biri olan Samsun'un o gücünü, o potansiyelini biliyoruz. TEKNOFEST'e ev sahipliği yaptığı için bunu da tescillemiş oldu. İnanıyorum ki çok daha iyisini Samsun yapabilir. Daha sonraki süreçte de Samsun ile Gaziantep arasındaki ilişkilerin gelişmesiyle ilgili hem hocalarımız hem de valimiz ve belediye başkanımızın önderliğinde bizlerde burada yapılabilecekleri yaparak ilişkilerimizi daha iyi seviyeye getirmek nasip olur. Ben tekrardan geldiğiniz için teşekkür ediyorum" diye konuştu. - GAZİANTEP

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet