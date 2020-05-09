Samsun protokolü anneleri unutmadı
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Samsun protokolü anneleri unutmadı

Samsun protokolü anneleri unutmadı
09.05.2020 19:18 | Son Güncelleme: 09.05.2020 19:18

Samsun protokolü 'Anneler Günü' dolayısıyla kutlama mesajları yayımladı.

Samsun protokolü 'Anneler Günü' dolayısıyla kutlama mesajları yayımladı.

Samsun Valisi Osman Kaymak, "Hayata anlam katan, şefkat dolu yürekleriyle çocuklarına rehber olan, iyiliği, dürüstlüğü ve güzel ahlakı öğreten, emsalsiz ve sınırsız sevginin, merhametin kaynağı annelerimizin hakkını ödemek mümkün değildir" dedi.

Samsun Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mahmut Aydın, "Dinimizde de ayrı bir önem verilen annelik Peygamber Efendimiz'in 'Cennet annelerin ayakları altındadır' kutsal sözüyle yüceltilmiş ve cennetle müjdelenmiştir. Bu duygu ve düşüncelerle anne olmanın mutluluğu ve onurunu yaşayan, cennetle müjdelenmiş tüm annelerimizin Anneler Günü'nü kutluyor; sevginin, şefkatin ve özverinin tükenmez kaynağı annelerimize sağlık ve mutluluk diliyorum" sözlerine yer verdi.

Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir, "Anneler Günü nedeniyle tüm annelerimizin ve özellikle devletimizin bölünmez bütünlüğü için mücadele verirken, mertebelerin en yükseği olan şahadet mertebesine ulaşan kahramanlarımızın annelerinin de ellerinden saygı ve sevgi ile öpüyor, sadece anne olan değil, yüreği annelik hisleriyle dolu olan tüm kadınlarımızın Anneler Günü'nü kutluyorum" ifadelerini kullandı.

İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, "Atatürk'ün de işaret ettiği gibi annelerimiz evlatlarının geleceğini, toplumun da temelini inşa eder. Annelerin ve anne adaylarının, Anneler Günü'nü en içten duygularla kutluyor, aileleri ile birlikte sağlık ve mutluluk diliyorum" şeklinde konuştu.

Bafra Belediye Başkanı Hamit Kılıç, "Dünyaya gözlerimizi ilk açtığımızdan itibaren sevgisiyle, şefkatiyle, merhametiyle bizleri kucaklayan, hayatını çocuklarına adayan her anımızda yanımızda olan ve hakkı hiç ödenemeyecek olan annelerimizin bu özel gününü kutluyorum" diye konuştu.

Atakum Belediye Başkanı Cemil Deveci ise, "Dün olduğu gibi bugün de ülkemizin geleceğini emanet edeceğimiz aydınlık, çağdaş nesilleri yetiştiren, onlara yurttaşlık bilincini aşılayanlar yine anneler olacaktır. Toplumsal dayanışmamızın kaynağı, sevgi ve hoşgörüleri ile geleceğimize ışık tutan tüm annelerin, tüm kadınların Anneler Günü'nü kutluyorum" ifadelerine yer verdi. - SAMSUN

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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