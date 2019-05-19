Samsun Piri Reis Gemisi Samsun'a Geldi

İstanbul'dan perşembe akşamı Piri Reis gemisiyle yola çıkan 182 öğrenci sabah saat 09.30 sıralarında Samsun'a ulaştı

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'a çıkışının 100.yılı programı kapsamında 81 il ve KKTC, Almanya, Fransa, Avusturya, Hollanda, Azerbaycan, Kırgızistan, Özbekistan, Türkmenistan ve Kazakistan'dan gelen 182 üniversite ve yüksek lisans öğrencisi 19 Mayıs kutlamalarına katılmak için Piri Reis Üniversitesi gemisiyle 16 Mayıs akşamı Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun uğurlamasıyla Sarayburnu'ndan yola çıkmıştı. Yaklaşık 60 saat süren gemi yolculuğu geçiren öğrenciler gün içerisinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la bulaşacak. Gemi Samsun limanına varınca öğrenciler toplu olarak İstiklal marşı okudular.

SEMBOL BANDIRMA GEMİSİ SAMSUN'DA

Piri Reis Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Oral Erdoğan, Piri Reis Üniversitesi gemisinin Cumhurbaşkanlığı ve Gençlik ve Spor Bakanlığının destekleriyle 100. Yıl anısına sembol Bandırma gemisi olarak yola çıkardıklarını söyledi. Geminin seferine 16 Mayıs'ta başladığını ve Samsun'a gelmeden önce Kastamonu İnebolu'ya uğradıklarını belirten Erdoğan, Fırtına sebebiyle İnebolu'da bir gece konakladıktan sonra bugün Samsun'a yanaştık. Bu gemide şuanda Atatürk'ü temsil eden 10 ülkeden ve tüm illerimizden yaklaşık 200 öğrenciyi barındırıyor. Tarihi anlamı büyük bir seyahat oldu bizim için, gemi içersinde büyük bir kardeşlik ve arkadaşlık ortamı oluştu. Gençlerimiz bizden çok çok daha fazla Türkiye Cumhuriyeti'nin bilincindelerö dedi.

ATATÜRK'ÜN İZİNDEN GİTMEKTEN ONURLUYUZ

KKTC temsilcisi öğrencilerden Diren Alibeyoğlu, yaklaşık 60 saat süren bir yolculuk geçirdiğini belirterek, Atamızın, Ulu önder Atatürk'ün izinden, o yolu takip etmekten çok onur ve gurur duyuyoruz. Türkiyede farklı illerden ve 1 ülkede bulunan 182 öğrenciyiz hepimiz aynı onu ve gururu yaşayarak bu yolculuğa devam ettik. Ulu önder Atatürk gibi 19 Mayıs sabahı bizde Samsun'un kıyısına ineceğiz dedi.

UNUTULMAYACAK ANILAR BİRİKTİRDİK

Ankara öğrenci temsilcisi Aslı Ceren Bozyiğit, 16 Mayısta gemi yolculuğuna çıkmadan önce TBMM'ye ve Birinci Meclis'i ziyaret ettikten sonra gemi yolculuğunun başladığını ifade ederek, Tıpkı Atatürk'ün yaptığı gibi 16 Mayıs 1919'da 3 gün öncesinden çıktığı gibi bizde, bu gemiyle yola çıktık. Bugün 19 Mayıs 2019, 100 yıl sonra Samsun'dayız. Aynı vatan sevgisi, aynı bağımsızlık aşkıyla farklı illerden gelen öğrencilerle aynı yürekte birlikteyiz. Mutluyuz, gururluyuz bu gezi bize birçok şey kattı. Bilgi yarışmaları, kitap okuma gibi etkinlikler dışında unutamayacağımız bir sürü anı biriktirdikö diye konuştu. Erzincan'dan gelen öğrenci Mehmet Emin Yolcu, İstanbul'u temsilen gelen öğrencilerden Merve Gürpınar, Bilecik'ten gelen Selin Karasu, Şırnak'ı temsilen gelen Ahmet Katar ve Yalova'yı temsilen gelen öğrenci temsilcisi Burçin Ünver geziye ilişkin kısa açıklamalar yaptı.

Kaynak: DHA