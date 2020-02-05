: Samsun pencereden sarkan çocuğu kurtaran kurye, 'kahraman' oldu

05.02.2020 09:48 | Son Güncelleme: 05.02.2020 09:54

Pencereden sarkan çocuğu kurtaran kurye, 'kahraman' oldu

SAMSUN'da geçen yıl ikizi 1,5 yaşındaki Eymen Aygün'ün birinci kattan düşüp yaralandığı olayda, pencereden sarkan Seymen Aygün'ü aydınlatma direğine çıkarak kurtaran motosikletli kurye Metin Duman'a (29), müşterilerinin yanı sıra, arkadaşları da 'kahraman kurye' diye sesleniyor.

Olay, 29 Kasım 2019'da, İlkadım ilçesi Fevzi Çakmak Mahallesi Emir Sultan Sokak'ta meydana geldi. Çiğdem Aygün (25) evde uyuduğu sırada ikizleri Eymen ile Seymen oturma odasındaki kanepenin üzerinde oyun oynamaya başladı. İkizlerden Eymen, kanepenin arkasındaki pencereyi açıp bakarken birinci kattan sarkıp, düştü. Küçük çocuğun düştüğünü gören vatandaşlar hemen sağlık ekiplerinden yardım istedi. Bu sırada siparişi teslim ettikten sonra dönen motosikletli kurye Metin Duman, kalabalığı görüp durdu. Çocuğun düştüğü pencereye doğru bakan Duman, ikizlerden Seymen Aygün'ün de pencereden sarktığını fark etti. Duman, hemen binanın yanındaki aydınlatma direğine tırmanıp pencereye çıktı, küçük çocuğu düşmekten son anda kurtardı.

Komşuların haber vermesi üzerine dışarı çıkan anne Çiğdem Aygün de, çocuğunu kanlar içerisinde görünce büyük üzüntü yaşadı. Yaralı Eymen Aygün, sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulansla Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Olay anı ise bir apartmanın güvenlik kamerasına anbean yansıdı. Küçük çocuk, yaklaşık 10 günlük tedavisinin ardından sağlığına kavuşarak, taburcu edildi. Aygün ailesi, çocuklarının hayatını kurtaran kurye Metin Duman'ı telefonla arayarak teşekkür etti.

TEBRİK MESAJLARI ALIYOR

Kentte kuryelik yapan 2 çocuk babası Metin Duman, olay sonrasında yakınları tarafından tebrik telefonları aldı. Sosyal medya üzerinden Türkiye'nin dört bir yanından da mesajlar alan Duman'a artık kendisini tanıyan müşterileri ve arkadaşların yanı sıra kent sakinleri de 'kahraman' lakabıyla sesleniyor.

'ÇOK GURURLUYUM'

Malzeme taşıdığı yerlerde bazı vatandaşların kendisini tanıyıp fotoğraf çektirdiklerini söyleyen Duman, o anları anlattı. Kendisinin 'kahraman' olarak anılmasının gurur verici olduğunu söyleyen Duman, "O anda çocuğu pencereden düşmek üzere olduğunu görünce cesaretimi toplayıp direğe tırmanıp çocuğu kurtardım. O günden sonra artık arkadaşlarım tanıdıklarım bana 'Kahraman' diye seslenmeye başladı. Sosyal medyadan mesajlar geldi. Hiç tanımadığım insanlar beni tebrik ettiler. Çok gururlanıyorum. 'Kahraman' olarak tanıyan çok insan oldu beni. Çocuğun ailesi telefonla arayıp teşekkür etti ancak görüşemedik. Çocukları görmek çok isterim. Sağlığına kavuştu çok mutlu oldum. Benimde iki tane çocuğum var Allah kimsenin başına vermesin" dedi.

'KENDİSİYLE GURUR DUYUYORUZ'

Esnaf Caner Demir de, Duman'ın yıllardır kendilerine malzeme getirdiğini belirterek, "Metin kardeşimizi yıllardır tanırız. Ancak şimdi onu herkes 'kahraman' olarak biliyor. Herkesin yapamayacağı bir şey yapıp kahramanlıkla o çocuğu kurtardı. Görüntüleri izledik. Kendisiyle gurur duyuyoruz. Herkes ona artık 'Kahraman kurye' diye sesleniyor" diye konuştu.

'O ÇOCUĞUN HAYATINI KURTARDI'

Ömer Büyük ise olay anını gösteren güvenlik kamerası görüntülerini izlediğinde şok olduklarını kaydederek "İki evladım var; videoyu izlediğimde o ailenin yerine koydum kendimi. Allah kimsenin başına vermesin. Metin kardeşimiz o anda kahramanlık yaptı. O çocuğun hayatını kurtardı. Çok büyük bir insanlık örneği gösterdi. Metin'in lakabı artık 'kahraman' oldu. Bunu da sonuna kadar hak ediyor" ifadelerinde bulundu.

Kaynak: DHA

Haber Videosu