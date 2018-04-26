Samsun Kyk İl Müdürü Kasapoğlu, Aa'yı Ziyaret Etti

Yüksek Öğretim Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) Samsun İl Müdürü İsmail Hakkı Kasapoğlu, Anadolu Ajansı (AA) Samsun Bölge Müdürü İsa Sansar'ı ziyaret etti.

Kasapoğlu, ziyarette, KYK çalışmaları hakkında Sansar'a bilgi verdi.

KYK İl Müdürlüğü olarak öğrencilerin barınmalarının yanında sosyal ve kişisel gelişimlerine yönelik eğitim programları ile sosyal sorumluluk projeleri de geliştirdiklerini anlatan Kasapoğlu, "Öğrencilerimize aile ortamı sağlıyoruz. Onların gelişimlerine katkı sağlamayı amaçlıyoruz. Sosyal sorumluluk projeleri yürütüyoruz. Öğrencilerimizden gelen talepler doğrultusunda yurtlarımızda çeşitli kurslar düzenliyoruz." dedi.

Kasapoğlu, "İşte O anlar" adı altında eski milli futbolculardan Hami Mandıralı ve Oktay Derelioğlu'nun konuşmacı olarak katılacağı söyleşi programı da düzenlediklerini aktararak, etkinliğin 27 Nisan'da saat 19.00'da Büyükşehir Belediyesi Sanat Merkezi'nde gerçekleştirileceğini kaydetti.

Sansar da ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Kasapoğlu'na Anadolu Ajansı'nın çalışmalarını anlattı.