Samsun Karadeniz'in Cazibesi Her Geçen Yıl Artıyor

Karadeniz Turistik İşletmecileri Derneği (KATİD) Başkanı Murat Toktaş, yerli ve yabancı turistlerin Karadenize olan ilgisinin her geçen gün arttığını belirtti. KATİD Yönetim Kurulu Başkanı Murat Toktaş, son dönemde yapılan yatırımlarla birlikte bölgenin cazibesinin arttığını söyledi. Özellikle 2010 yılından itibaren yerli turistlerin Karadenize ilginin giderek arttığının altını çizen Toktaş, '2000'li yılların başından itibaren de Körfez ülkelerinin Doğu Karadeniz bölgesine ciddi bir ilgisi var. 1980'li yıllarda turizm kum, deniz, güneş üçlüsüyle başlıyor ve uzun yıllardır da bu şekilde devam ediyor. Bununla birlikte insanların beklentileri de yavaş yavaş değişmeye başladı. Alternatif turizmle de ilgilenmeye başladı. Kum, deniz, güneşin dışına çıkmaya başladığı zaman ilk akla gelen doğa turizmi oldu. Bu konuda da Orta Karadeniz ve Doğu Karadeniz bölgesi oldukça zengindir. Yayları olsun, şelaleleri olsun, el değmemiş bakir alanları ile insanların çok fazla dikkatini çekiyor. O yüzden alternatif turizmi arayan yerli turistlerimiz 2010 yılından beri ciddi bir şekilde Karadeniz bölgesine ilgi göstermeye başladıö dedi.

2017 YILINDA KARADENİZİ 3 MİLYON 500 BİN TURİST ZİYARET ETTİ

Körfez ülkeleri için Karadeniz'in vazgeçilmez bir cazibe olduğunu belirten Toktaş, 'Bu anlamda turizm kapasitesi bakımından her geçen gün hem ağırladığımız misafir sayısını arttırıyor, hem de var olan tesis sayısını arttırıyor. Trabzon 2017 yılı itibariyle 1 milyon 750 bin yerli, 450 bin de yabancı olmak üzere toplam yaklaşık olarak 2 milyon 250 bin turiste ev sahipliği yaptı. Bunu da 54 bakanlık belgeli tesisle yapmaya çalıştı. Bunun yanında da bakanlık belgeli tesislerin 3 katı kadar da bakanlık belgeli olmayan tesislerimiz mevcut. Bunlar pansiyon ve belediye tesisleri diye sınıflandırılan ve bunun yanında da ne yazık ki önüne geçemediğimiz korsan tesislerle birlikte oldu. orta Karadeniz'de de Samsun'u örnek verirsek, Samsun'da 2017 yılı itibariyle 410 bin yerli turiste ev sahipliği yaparken, 60 bin kadar da yabancı turiste ev sahipliği yaptı. Bu anlamda Orta ve Doğu Karadeniz bölgesine baktığımızda yaklaşık olarak 3 milyon 500 bin turist hareketliliği yaşanmış oldu. Bununla birlikte her geçen gün yatırımlar artmaktadırö diye konuştu.