Samsun Jandarma Komutanı Güven AA'nın "Yılın Fotoğrafları"nı oyladı

23.12.2019 17:26 | Son Güncelleme: 23.12.2019 17:32

Samsun Jandarma Komutanı Albay İbrahim Güven, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Anadolu Ajansı Samsun Bölge Müdürü İsa Sansar, Güven'i makamında ziyaret ederek AA'nın yılın fotoğrafları oylaması hakkında bilgi verdi.

AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içinde ve yurt dışında çektiği fotoğrafları inceleyen Güven, "haber", "yaşam" ve "spor" kategorisinde 8 fotoğraf için oy kullandı.

Haber kategorisinde Hasan Namlı'nın "Çocuklarımızı geri istiyoruz" ve Sergen Sezgin'in "Şehitlere saygı" başlıklı fotoğraflarına oy veren Güven, yaşam kategorisinde ise tercihini İsmail Duru'nun "Kapadokya'da balon keyfi", Cem Genco'nun "Luceyn'in yüzü Türkiye'de gülüyor" ile "Kendi engelini unuttu evladına şifa arıyor" fotoğraflarından yana kullandı.

Güven, spor kategorisinde de Erhan Elaldı'nın "Beytullah'ın azmi", Şebnem Coşkun'un "Şahika Ercümen'den dünya rekoru" ile Mustafa Yalçın'ın "Millilerden asker selamı" fotoğrafını seçti.

Kaynak: AA