Samsun-Islıklı Mağara Turistlerin İlgisini Çekiyor

Samsun-Islıklı mağara turistlerin ilgisini çekiyor (HD)

Islıklı mağara turistlerin ilgisini çekiyor

Samsun'da bulunan ve 60 bin yıllık 'Tekkeköy Mağaraları Arkeoloji Vadisi'nde bulunan bir mağara vatandaşlar tarafından 'ıslık çalan mağara' olarak adlandırılıyor. Mağaranın ortasında bulunan doğal oluşum deliğin içinden kuvvetli rüzgarın geçmesi halinde çıkan sesi vatandaşlar 'ıslık' olarak nitelendiriyor. Islıklı mağara vadiye gelen turistlerin ilgisini çekiyor.

ABD'de yayımlanan bir makalede Nuh Tufanı'ndan sonra insanoğlunun yaşamaya başladığı üç yerden biri olduğu ifade edilen ve Karadeniz'de insanlığın ilk yerleşkesi olduğu belirtilen Samsun'un Tekkeköy İlçesi'ndeki 'Tekkeköy Mağaraları Arkeoloji Vadisi'nde bulunan bir mağara vatandaşlar tarafından 'ıslık çalan mağara' olarak adlandırılıyor. Rüzgarlı günlerde mağaranın orta kısmında bulunan delikten hava akımının geçişi sırasında çıkan ses vatandaşlar tarafından ıslık olarak isimlendirildi. Islak çalan mağara olarak bilinen mağaranın bu durumu ise duyanların ilgisini çekiyor. Tekkeköy Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Şeref Aydın, Arkeoloji Vadisi'ne gelen bir çok kişinin ıslıklı mağarayı görmek istediğini söyledi. Aydın, Burası milattan önce 60 bin yılı ile eşleştiriliyor. Dünyada bilinen en eski 8'inci insan mesken yerleşkesi. Türkiye'de de en eski 3'üncü insan mesken yerleşkesi. Antalya'da Karain Mağarası, Yarımburgaz Adası'ndaki mağara ve üçüncü sırada Tekkeköy mağaraları geliyor. Onun için çok önemli bir yerleşke. Türkiye'de ender bulunan bir yer. Burada bulunan mağaralardan bir tanesinde içinde bir delik bulunuyor. Mağaranın iki tarafına da açılan bu delik rüzgarlı günlerde ıslık çalan birisini andıran bir ses çıkarmakta. Bu bir doğa olayından kaynaklanıyor. Vatandaşlarımızda buraya ıslık çalan mağara diyor diyerek sözlerine şöyle devam etti Tekkeköy Mağaraları Arkeoloji Vadisi'ni iki yılda 180 bin kişi ziyaret etti. Bunun yüzde 30'unu yabancı turistler oluşturuyor. Her geçen gün gelen yerli ve yabancı turist sayısında artış var. Buraya gelenler 'ıslıklı mağara' neresi diye soruyorlar. Merak eden çok kişi oluyor. Buraya ulaşmak biraz zor ve zahmetli fiziki yapısı gereği. Projemize Koruma Kurulu'ndan onayları tamamlandı buraya ahşap yürüme parkurları da yapacağız. Vatandaşlarımız daha rahatlıkla ulaşıp burayı görebilme imkanına sahip olacaklar.