Samsun İl Jandarma Komutanı Ersever AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı - Haberler
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Samsun İl Jandarma Komutanı Ersever AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

Samsun İl Jandarma Komutanı Ersever AA'nın
AA / Recep Bilek - Haberler | Güncel

Samsun İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Ömer Ersever, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

SAMSUN (AA) - Samsun İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Ömer Ersever, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Ersever, AA Samsun Bölge Müdürlüğüne iadeyiziyarette bulunarak Bölge Müdürü İsa Sansar ile görüştü.

AA'nın düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katılarak fotoğrafları inceleyen Ersever, haber kategorisinde Ali Jadallah'ın "Annenin feryadı" ve Tayfun Coşkun'un "Baskın", yaşam kategorisinde İzzet Mazı'nın "Oğullarının emaneti "Atmaca" ve Mustafa Hassona'nın "Ateşkesin ardındaki yaşam", spor kategorisinde ise Ali Atmaca'nın "Şampiyon Mete Gazoz" ve Muhammed Said'in "Savaşın yıkamadığı hayaller" başlıklı fotoğraflarını tercih etti.

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AA / Recep Bilek - Son Dakika Haberleri

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