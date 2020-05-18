Samsun iftar saati: 18 Mayıs 2020 Pazartesi Samsun İftar vakti (2020 Ramazan İmsakiyesi)
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Samsun iftar saati: 18 Mayıs 2020 Pazartesi Samsun İftar vakti (2020 Ramazan İmsakiyesi)

Samsun'da iftara kaç saat kaldı araştırılıyor. Ramazan ayının 25. gününde Samsun iftar saati sorgulanmaya başladı. Samsun'da yaşayan vatandaşlar, akşam ezanı ile birlikte açacakları oruç için iftar saatini bekliyor. Buna göre, 18 Mayıs Pazartesi günü Samsun iftar saati kaç? Samsun iftar vakti nedir? İşte, Diyanete göre Samsun iftar saatleri…

Samsun iftar saati: 18 Mayıs 2020 Pazartesi Samsun İftar vakti (2020 Ramazan İmsakiyesi)
18.05.2020 01:01 | Son Güncelleme: 18.05.2020 01:01

Ramazan ayının yirmi beşinci günü nedeniyle Samsun halkı, imsak vakti 03:17'da sahura kalkarak oruç için niyetlendi. Peki, Samsun iftar vakti kaçta? On bir ayın sultanı Ramazan'da, akşam ezanı ile açılacak oruçlar için yemekler hazırlanırken iftar saat merak ediliyor. 18 Mayıs Pazartesi günü akşam ezanı kaçta okunacak? Sofralardan bereketin eksik olmadığı üç aylardan biri olan Ramazan ayında Samsun iftar saati kaçta? İşte, Samsun iftar vakti:

18 MAYIS PAZARTESİ GÜNÜ İFTAR SAATİ: 19:56

Diyanet İşleri Başkanlığı imsakiye takvimine göre hazırlanan sayfada, bulunduğunuz ili seçerek bir ay boyunca imsak, iftar saatlerini içeren 2020 imsakiye takvimine ulaşabilirsiniz.

2020 Ramazan imsakiyesi için tıklayın...

ABDEST ALIRKEN NİYET ETMEK FARZ MI?

Abdest alırken niyet etmek, Hanefî mezhebine göre sünnet, diğer üç mezhebe göre farzdır. Hanefîler, abdest âyeti olarak bilinen âyette (Mâide, 5/6) emredilen fiiller arasında niyetin bulunmayışını delil olarak alırlar. Öte yandan abdest gibi namazın şartlarından olan 'necasetten taharet' ile 'setr-i avret'te niyetin zorunlu olmayışı ve abdestin bazı ibadetlere bir vesile olup kendi başına müstakil bir ibadet sayılmayışı da Hanefilere göre abdestte niyetin farz olmadığını gösterir (Kâsânî, Bedâî', I, 19-20; Merğînânî, el-Hidâye, I, 103-104; Aliyyü'l-kârî, Fethu Bâbi'l-'İnâye, I, 55-56).

Diğer mezhepler ise, Cenab-ı Hakk'ın "Hâlbuki onlara, ancak dini Allah'a has kılarak, hakka yönelen kimseler olarak O'na kulluk etmeleri, namazı kılmaları ve zekâtı vermeleri emredilmişti." (Beyyine, 98/5) âyeti ile Hz. Peygamberin (s.a.s.) "Bütün ameller niyetlere bağlıdır…" (Buhârî, Bed'u'l-vahy, 1; Müslim, İmâre, 155) hadisinden hareketle her ibadette olduğu gibi abdestte de niyet etmenin farz olduğunu söylemişlerdir (Şirbînî, Muğnî'l-muhtâc, I, 86).

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