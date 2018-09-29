Samsun hobi bahçesi ve afet evleri havadan görüntülendi

Bu evler hem hobi hem de afet evleri olarak kullanılacak

SAMSUN - Atakum belediyesi tarafından hayata geçirilen ve Van depreminde faaliyet gösteren konteynerlerin kullanılarak yapılan Hobi Bahçeleri, herhangi bir afet durumunda 'afet evleri' olarak hizmet verecek.

Atakum ilçesinde son 4,5 yılda 87 proje hayata geçirildi. Atakum Belediye Başkanı İshak Taşçı son olarak Çobanlı mevkisinde Hobi Bahçeleri ve Kent Ormanı projelerinin açılışını yaparak halkın hizmetine sundu. Başkan İshak Taşçı, Hobi Bahçelerinin bir afet durumunda afet evleri olarak kullanılacağının altını çizerken, olağanüstü durumlar dışında da halkın hizmetine sunulacağını ifade etti.

"Hobi Bahçesi ve evleri afet durumunda zarar gören ailelere tahsis edilecek"

Hobi Bahçesi'nin ve bahçede bulunan 48 konteynerin olağanüstü bir afet durumunda afetzedelere tahsis edileceğinin vurgulayan İshak Taşçı, "Atakum ilçesi son 4 yılda çok büyük bir büyüme gerçekleştirdi. Atakum, son 4,5 yılda 63 bin nüfus artışıyla büyümeye devam ederek son 3 yıldır da Karadeniz'in büyüme rekorunu kırıyor. Göreve geldiğimiz günden bu zamana kadar 87 projeyi hayata kazandırdık. Bugün de 2 projenin daha açılışını yapacağız. Hobi Bahçesi ve Çobanlı Kent Orman Bahçesi gerçekten şehrimizin ihtiyacı olan projelerdi. Hobi Bahçelerimizin çok farklı bir anlamı var. Hobi Bahçeleri 10 dönümlük arazi üzerine kurulmuş, 48 konteynerden oluşan 35 metre karelik bahçeleriyle halkımıza hizmet verecek. Bu konteynerler ayrıca Van depreminde kullanılan konteynerlerdir. Samsun Valiliğiyle yaptığımız protokol neticesinde bu konteynerleri valiliğimizden aldık. Konteynerleri onarımdan geçirerek hobi bahçesinin evleri olarak kullanıma açtık. Valiliğimizle yaptığımız anlaşma gereği Hobi Bahçesi, Samsun'da bir afet olduğunda 'afet evleri' olarak kullanılacak. Yani burası aynı zamanda bir afet olduğunda Samsun'un derdine derman olacak. Hobi Bahçesi projemiz o yüzden 2 yönlü olarak hayata geçecek. Rabb'im inşallah şehrimize ve ülkemize böyle kötü afetler göstermez, bizler de buraları afet evleri olarak kullanmak zorunda kalmayız" dedi.

"Şehrin Çobanlı Kent Ormanı'na ihtiyacı vardı"

Şehre çok yakın bir alanını güzel bir orman bahçesine dönüştürerek halkın hizmetine açtıklarını ifade eden Başkan Taşçı, şunları söyledi:

"Çobanlı Kent Orman Bahçesi, Tarım ve Orman Bakanlığından Atakum Belediyesine 20 yıllığına tahsis edilmiş bir alan. Burası şehir merkezine yakın olması nedeniyle halkımızın kullanılması için güzel bir alan. Gerekli düzenlemeleri yaparak halkımızın hizmetine açtık. Bu projelerde olduğu gibi devam eden projelerin de açılışlarını aynı hızla devam ettireceğiz. Önümüzdeki ay da çevreyle alakalı olan akarsu rekreasyon projemiz Karadeniz'in en büyük mahallesi olan Atakum Yeni Mahalle'nin içerisindeki 13 bin metre kare alanın rekreasyonunu gerçekleştireceğiz. Biz bu hizmetlerimizi böyle hızlı ve seri bir şekilde hizmete geçirirken arkamızda her zaman güçlü bir AK Parti hükümeti var. Bu destekle beraber ilçemize büyük hizmetler getirdik, getirmeye de devam edeceğiz."

Başkan Taşçı'dan sonra söz alan AK Parti Samsun İl Başkanı Av. Hakan Karaduman, Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Zihni Şahin, AK Parti Samsun Milletvekili Orhan Kırcalı ve AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Samsun Milletvekili Çiğdem Karaaslan, 2 projenin de Samsun'a vizyon kattığını belirterek, AK Parti belediyeciliğinin gönül belediyeciliği olduğunu söylediler.

Konuşmaların ardından açılış kurdelesi kesilerek 2 yeni hizmet de halkın kullanımına açıldı.