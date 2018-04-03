Samsun Hekim Birliği, Tabip Odası'na Aday

Samsun Hekim Birliği, Prof. Dr. Ahmet Tevfik Sünter önderliğinde Samsun Tabip Odası seçimlerinde aday olacağını açıkladı.

Samsun Hekim Birliği üyeleri, Samsun Büyükşehir Belediyesi Sevgi Kafe'de bir araya geldi. Birlik üyeleri, mevcut Samsun Tabip Odası yönetimine karşı aday çıkaracaklarını duyurdu. Samsun Tabip Odası'nın mevcut yönetiminde olan Canan Albayrak ve Ayfer Kamalı Polat'ın da destek verdiği Samsun Hekim Birliği üyeleri, oda başkanı ve bazı yönetim kurulu üyelerinin seçimlere kısa bir süre kala hukuki ve etik açıdan yanlış uygulamalar yaptığını iddia etti.

Sünter: "Odamızı, hekimlerin haklarını savunan bir tabip odası haline getireceğiz"

Mevcut oda yönetiminin etik ve hukuki olarak birçok kuralı ihlal ettiğini ileri süren Samsun Tabip Odası Başkan Adayı Prof. Dr. Ahmet Tevfik Sünter, "Bizler, Samsun Hekim Birliği olarak yapılacak seçimli olağan genel kurulda Samsun Tabip Odası yönetimine talip olduğumuzu ve bu yola dinlenmemek üzere çıktığımızı duyurmak isterim. Meslektaşlarımızın bizi destekleyeceklerine olan inancımız bizim en büyük güç ve moral kaynağımız olacaktır. Amacımız, bütün meslektaşlarımızı kucaklayacak, onların sorunlarını çözmeye odaklanmış ve her zaman onların yanında olacak bir yönetim gerçekleştirmektir. Ayrılıktan kimseye yarar gelmez. Biz hekimler ancak bir araya gelirsek taleplerimizi daha güçlü ve yüksek sesle dile getirebiliriz. Ancak, hali hazırdaki yönetim kurulunun üyesi olan değerli meslektaşlarımızın da dediği gibi odasına sahip çıkarak üye olmaya giden arkadaşlarımıza türlü zorluklar çıkartılmaktadır. Bizler, hekimlerin üye olması için her türlü kolaylığı sağlayacağız, odamızın kapıları herkese açık olacak hastanelerde birimler kurarak zaman kayıplarına engel olacağız. Odamızı, hekimlerin haklarını savunan bir tabip odası haline getireceğiz. Bizler, Samsun Tabip Odası'na talip olan Samsun Hekim Birliği olarak meslektaşlarımız arasında hiçbir ayrım yapmayacağımızın ve bütün uygulamalarımızın yasalara ve mesleki etik ilkelere uygun olacağının sözünü veriyoruz. Meslektaşlarımızdan Tabip Odası'na tüm güçlüklere rağmen üye olmalarını, seçimde sandık başına giderek oylarını kullanmalarını ve tabip odamıza sahip çıkmalarını istiyoruz" dedi.

Albayrak: "Mevcut yönetim, hukuk dışı ve etik olmayan yollara yönelmekte"

Mevcut oda yönetiminin hukuk dışı ve etik olmayan yollara yöneldiğini öne süren Samsun Tabip Odası Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Canan Albayrak, "2 yıl önce yapılan seçimlerde büyük bir oy alarak Samsun Tabip Odası'nın yönetim kuruluna seçildik. Şu andaki Tabip Odası başkanı ve yönetim kurulundaki diğer 4 arkadaş yönetmeliklere uymayan hukuk dışı ve etik olmayan yollara yönelmektedirler. Son 1 aydır odaya üye olmak isteyen hekimlere engel olunmaktadır. Üye olmak isteyen hekimlere, yönetim kurulu kararına göre üye olabilecekleri söylenmektedir. 3 haftadır, yönetim kurulu çoğunluk sağlayamadığı için toplanamamaktadır. Meslek kuruluşlarında üyelik için hiçbir engel yoktur. Üye olmak için yönetim kurulu kararı da gerekli değildir. Bireysel olarak teslim edilen evraklar için de hekimlere evrak kayıt numarası ve üyelik numarası verilmemektedir. Samsun Tabip Odası başkanı ve bir grup yönetim kurulu üyesi asil görevlerini unutarak seçim telaşına düşmüştür. Yeni üye kayıtlarına engel olarak seçilme şanslarını arttırmaya çalışmaktadırlar. Şimdiye kadar hiçbir yönetim hekim arkadaşlarımıza bu kadar etik dışı davranmamıştır. Bu uygulamayı kınıyoruz. Yeni üyelikler ve nakil üyelikler ile ilgili bu uygulamalar hukuk, etik, saygınlık dışıdır. Bu uygulamanın benzerleri daha önceden odamızda görülmemiştir. Bizler mevcut yönetimdeki iki arkadaş Samsun Hekim Birliği'nin yanındayız. Üyelik için başvuran 198 hekim arkadaşımızın YSK'ya gönderilen listede olup olmadıklarının takipçisi olacağız" diye konuştu.

Samsun Tabip Odası seçimleri, 22 Nisan'da Türkiş Eğitim Merkezi'nde gerçekleşecek. Seçimler, çoğunluk sağlanamazsa 28-29 Nisan'da yapılacak. - SAMSUN