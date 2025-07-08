SAMSUN HAVA DURUMU | 9 Temmuz 2025 Çarşamba günü Samsun'da hava durumu nasıl? Samsun GÜNLÜK VE HAFTALIK hava durumu tahmini!

Türkiye genelinde uyarısı verilen sıcak hava dalgası, Samsun'da da hissedilmeye başladı. Dışarı çıkmadan önce hava tahminlerini öğrenmek isteyen vatandaşlar, 9 Temmuz 2025 Çarşamba günü için Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün güncel raporlarını yakından takip ediyor. Peki, 9 Temmuz Çarşamba günü Samsun'da hava nasıl olacak, yağmur yağacak mı, sıcaklıklar düşecek mi? İşte, Samsun için güncel hava durumu tahminleri ve detaylar…

YARIN SAMSUN'DA HAVA DURUMU NASIL?

9 Temmuz 2025 Çarşamba günü Samsun'da hava durumu parçalı bulutlu olacak. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün verilerine göre şehir genelinde yağış beklenmiyor, ancak gün boyunca gökyüzünde zaman zaman bulut geçişleri gözlemlenecek.

Sıcaklık ve Hissedilen Değerler:

En yüksek sıcaklık: 29°C

En düşük sıcaklık: 20°C

SAMSUN'DA HAFTALIK HAVA DURUMU NASIL OLACAK?

Samsun hava durumu