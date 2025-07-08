SAMSUN HAVA DURUMU | 9 Temmuz 2025 Çarşamba günü Samsun'da hava durumu nasıl? Samsun GÜNLÜK VE HAFTALIK hava durumu tahmini!
Samsun'da yaşayan vatandaşlar, 9 Temmuz 2025 Çarşamba günü hava durumunu merak ediyor. Peki, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün güncel tahminlerine göre, Samsun'da sıcaklıklar nasıl olacak? Samsun'da yarın yağmur bekleniyor mu, hava durumu nasıl seyredecek? İşte, Samsun için günlük hava tahmini ve detaylar…
Türkiye genelinde uyarısı verilen sıcak hava dalgası, Samsun'da da hissedilmeye başladı. Dışarı çıkmadan önce hava tahminlerini öğrenmek isteyen vatandaşlar, 9 Temmuz 2025 Çarşamba günü için Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün güncel raporlarını yakından takip ediyor. Peki, 9 Temmuz Çarşamba günü Samsun'da hava nasıl olacak, yağmur yağacak mı, sıcaklıklar düşecek mi? İşte, Samsun için güncel hava durumu tahminleri ve detaylar…
YARIN SAMSUN'DA HAVA DURUMU NASIL?
9 Temmuz 2025 Çarşamba günü Samsun'da hava durumu parçalı bulutlu olacak. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün verilerine göre şehir genelinde yağış beklenmiyor, ancak gün boyunca gökyüzünde zaman zaman bulut geçişleri gözlemlenecek.
Sıcaklık ve Hissedilen Değerler:
En yüksek sıcaklık: 29°C
En düşük sıcaklık: 20°C