Samsun Devlet Opera ve Balesi "Operacapella" konseri verdi

Samsun Devlet Opera ve Balesi (SAMDOB), "Operacapella" konserinde sanatseverlerle buluştu.

Samsun Devlet Opera ve Balesi (SAMDOB), "Operacapella" konserinde sanatseverlerle buluştu.

SAMDOB, sosyal mesafe kuralı gözetilerek 1,5 metre arayla yapılan koltuk dizilimiyle türküleri acapella müzik türüyle birleştirerek "Operacapella" konserini, Atatürk Kültür Merkezi Aydın Gün Salonu'nda sanatseverlerin beğenisine sundu.

Enstrüman olarak insan sesinin kullanıldığı acapella müzik türünün ilk defa türkülerle buluştuğu konserde yüzlerce yıldır nesilden nesile aktarılan anonim türküler, acapella tarzında düzenlendi.

Konserde SAMDOB koro sanatçılarından sopranolar Ecem Topçu, Nurcan Alkaç ve Seran Şanal, mezzo sopranolar Gülay Şahiner, Polen Yağmur Arslan, Selin Yılmaz ve Serap Bölek, tenorlar Metin Bayram, Dinçer Gökçe ve Halil Kaplan, bariton Murat Çamlıtepe, bas bariton Yağmur Oksayoğlu ve bas Eray Dönmez yer aldı.

Konserde konuk sanatçı piyanist Olga Hasanova sanatçılara eşlik etti. Işık tasarımını Oğuz Murat Yılmaz'ın yaptığı konserin koro şefliğini Raushan Baigulakova üstlendi.

Konserde düzenlemesi Ali Sevgi'ye ait "Laçin", düzenlemesi Hakan Önsöz'a ait "Kızılcıklar Oldu Mu?", düzenlemesi Tolga Gülen'e ait "Vardar Ovası" ve "Bilal Oğlan", bestesi Neşet Ertaş'a, düzenlemesi Erdal Tuğcular'a ait "Suda Balık Oynuyor", bestesi Cihangir Cihangirov'a ait "Aygız", düzenlemesi Güneş Apaydın'a ait "Burçak Tarlası", düzenlemesi Aida Huzeyinova'ya ait "Ne Baxırsan", düzenlemesi Hayri Akay'a ait "Turnalar", düzenlemesi Galim Berekeşev'e ait "Nazkonir", düzenlemesi Sveşkinov'a ait "Kolokolçik", bestesi Zülfü Livaneli, düzenlemesi Çelik Kasapoğlu'na ait "Ey Özgürlük" türküleri seslendirildi.

Konserde Bach'ın klasik Batı müziği türünde bestelediği "Bach si minör suit badinerie" eseri de acapella tarzında seslendirilerek sanatseverlerin beğenisine sunuldu.

Konser, sanatseverlerin beğenisini kazandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Kumcağız