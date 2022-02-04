Samsun'dan kısa kısa

Ladik'te IPARD Programı 11. Proje Çağrısı Çiftlik Faaliyetlerinin Çeşitlendirilmesi ve İl Geliştirme Tedbiri Bilgilendirme Toplantısı yapıldı.

Ladik Yerel Eylem Grubu Derneği tarafından Belediye Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen toplantıda Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) Samsun İl Koordinatörü Bülent Turan, IPARD programı kapsamında Samsun'da toplam yatırım değeri 555 milyon lira olan 1227 projenin desteklendiğini, bu projeler için üretici ve yatırımcılara 272 milyon lira hibe verildiğini söyledi.

TKDK tarafından 14 Ocak'ta 40 milyon avroluk bütçe ile 11. çağrı ilanına çıkartıldığını aktaran Turan, "Bu kapsamda bitkisel üretim yatırımları, arıcılık projeleri, et tavukçuluğu, yumurta tavukçuluğu, süt, et sektörleri, tarım ve balıkçılık ürünleri, kırsal turizm tesisleri, zanaatkarlık ve katma değerli ürünleri, işlenmesi, ve pazarlanması ile ilgili fiziki varlıklara yönelik yatırımlar var." dedi.

Toplantıya Ladik Kaymakamı Ahmet Raşit Orhan, Belediye Başkanı Nurhan Yapıcı Özel ile diğer ilgililer katıldı.

Ladik Belediyesi kandil simidi dağıttı

Ladik Belediyesi tarafından Regaip Kandili dolayısıyla Sultan Avcı Mehmet Camisi önünde vatandaşlara kandil simidi dağıtıldı.

Belediye Başkanı Nurhan Yapıcı Özel, kandil gecelerinde merkez camilere gelen vatandaşlara kandil simidi dağıtımının geleneksel hale getirildiğini söyledi.

Özel, uygulamanın bundan sonra da süreceğini kaydetti.

Kavak'ta asker adayları dualarla uğurlanıyor

Kavak ilçesinde 2022/1 tertip asker adaylarının birliklerine uğurlanmasına başlandı.

Arkadaşları ve yakınları tarafından evinden alınıp konvoy halinde ilçede gezdirildikten sonra 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Otogarı'na getirilen adayları, dualarla otobüslere bindirildi.

Vatani görevini yapmanın sevincini yaşayan asker adayları, görevlerini en güzel şekilde tamamlayıp yakınlarına ve arkadaşlarına kavuşmayı diledi.

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Havza Belediyesinden kandil simidi ikramı

Havza Belediyesi tarafından Regaip Kandili dolayısıyla vatandaşlara kandil simidi ikramında bulunuldu.

Havza Belediyesi Halkla İlişkiler Müdürü Zeki Kurt koordinesinde Kevser Camisi ve Orta Cami önünde Regaip Kandili dolayısıyla vatandaşlara kandil simidi dağıtımı gerçekleştirildi.

Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir, mübarek gecelerin birleştirici gücü olduğunu vurgulayarak, "Rahmeti ve bereketiyle mübarek üç ayların müjdecisi Regaip Kandili'ne kavuşmanın mutluluğu içindeyiz. Bu mübarek günlerin insanlığın yaşadığı sıkıntıları sona erdirmesi ve İslam coğrafyasına barış ve huzur getirmesi temennisiyle hemşehrilerimin ve tüm İslam aleminin mübarek üç aylarını ve Regaip Kandili'ni tebrik ediyorum." dedi.