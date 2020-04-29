Samsun'dan kısa kısa Kavak Orman İşletme Müdürü Özkan Güneş ve Terme ilçesine tayini çıkan Boğaziçi Orman İşletme Şefi Haktan Acun, Kaymakam İbrahim Engin Şenay'ı makamında ziyaret etti.

Kavak Orman İşletme Müdürü Özkan Güneş ve Terme ilçesine tayini çıkan Boğaziçi Orman İşletme Şefi Haktan Acun, Kaymakam İbrahim Engin Şenay'ı makamında ziyaret etti.

Güneş, ziyaretinde çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Ziyaretten ve verdiği bilgiden dolayı Güneş ve Acun'a teşekkür eden Şenay, Acun'a başarı belgesi verdi.

Ladik Belediyespor Güreş Takımının antrenörü Memiş Katmerlikaya oldu

Ladik Belediye Başkanı Nurhan Yapıcı Özel, Ladik Belediyespor Güreş Takımının yeni antrenörünün Memiş Katmerlikaya olduğunu bildirdi.

Özel, minderde ve yağlı güreşte sayısız başarılara imza atan, milli takımlar seviyesinde başarılı güreşçiler yetiştiren Ladik Gençlik Spor Merkezinde kadrolu güreş antrenörü olarak hizmet verecek Katmerlikaya'yı yeni görevi dolayısıyla tebrik etti.

Ladik Belediyespor Güreş Takımı'nı bir Ladikli'ye emanet ettiklerini dile getiren Özel, "Minderde antrenör, yağlı güreşte usta olan Katmerlikaya artık ilçemizdeki gençlerimize tecrübelerini aktaracak. Antrenörümüzün ve ekibinin pehlivanlar diyarı ilçemizde yetenekli gençlerimizi güreşe kazandırmak için gayret sarf edeceğinden hiç şüphemiz yok. Memleketimize ve güreşçilerimize hayırlı olsun." dedi.

Kaynak: AA