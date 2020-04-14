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İbrahim Engin, Zabıta, Kavak, Güncel

Samsun'dan kısa kısa

Kavak Emniyet Müdürü Ahmet Yöntem, Kaymakam İbrahim Engin Şenay'ı ziyaret etti.

14.04.2020 17:24 | Son Güncelleme: 14.04.2020 17:31
Samsun'dan kısa kısa

Kavak Emniyet Müdürü Ahmet Yöntem, Kaymakam İbrahim Engin Şenay'ı ziyaret etti.

Yöntem, ziyaretinde Şenay'a, İlçe Emniyet Müdürlüğü olarak koronavirüs salgını ile mücadele kapsamında alınan tedbirlerle ilgili bilgi verdi.

Ziyaretten ve verdiği bilgilerden duyduğu memnuniyeti dile getiren Şenay, Yöntem'e teşekkür etti.

Şenay, koronavirüs salgını mücadelesi kapsamında bir süre önce kapatılan berber, kahvehane gibi iş yerlerinin ayrıca kontrol altında bulundurulmasını istedi.

Ladik'te sokak hayvanları unutulmadı

Ladik Belediye Başkanı Nurhan Yapıcı Özel, ilçe genelinde yaşam süren kedi ve köpek gibi sokak hayvanlarını unutmadıklarını söyledi.

Özel, İçişleri Bakanlığı tarafından vatandaşların sokağa çıkmaması amacıyla yayınlanan genelge kapsamında zabıta ekiplerinin sokak hayvanlarının aç kalmaması için yoğun bir mesai harcadığını söyledi

Her zaman sokak hayvanlarına sahip çıktıklarını belirten Özel, "İçinde bulunduğumuz bu zorlu süreçte can dostlarımız olarak bildiğimiz sokak hayvanları yiyecek bulmakta zorlanabilir. Biz de belediye olarak o hayvanlara sahip çıktık. Zabıta ekiplerimiz onlar için ilçenin çeşitli yerlerine yiyecek koydu. Onlar için evimizin önüne bir kap su ve bir kap yemek koyalım. Onlara merhametli davranalım." dedi.

Havza'da Kovid-19 tedbirleri

Havza Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ve Temizlik İşleri Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmada, ilçede bulunan sebze ve meyve pazarı ile süt ve süt ürünleri pazarında oluşturulan 5 giriş ve çıkış noktasında ücretsiz maske ve eldiven dağıtımı gerçekleştirildi.

Kontrol noktalarında vatandaşların ateşleri ölçüldü.

Zabıta ekipleri tarafından da pazar yerlerinde maske ve eldiven takılması, sebze ve meyvelerin müşteriler tarafından seçilmemesi, sosyal mesafe ile genel hijyen kurallarına uyulması tarafından uyarılarda bulunuldu.

Ayrıca pazar yerlerinin çıkışlarına kullanılmış eldiven ve maskeler için özel atık kutuları konulurken ve dezenfeksiyon noktaları oluşturuldu.

Pazar yerlerinde ayrıca Temizlik İşleri Müdürlüğü tarafından çöp konteynerlerinin sayıları artırıldı.

Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir, pazarda koronavirüs ile mücadele kapsamında alınan tedbirlere esnaf ve vatandaşların tamamının uymasından dolayı memnun olduğunu belirterek, "Belediye olarak esnafımıza destek olmak için pazar yerlerinden işgaliye ücreti almama kararı aldık. Bu işi hep birlikte atlatacağız. Yapılan çalışmalarda gecesini gündüzüne katan mesai arkadaşlarıma ayrıca teşekkür ederim." diye konuştu.

İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı trafik ekipleri tarafından koronavirüs tedbirleri kapsamında Samsun Valiliği İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu kararı ile 14 gün süre boyunca giriş ve çıkışların yasak olduğu Vezirköprü istikametinden gelen araçlar denetlendi.

İmircik kavşağı mevkisinde yapılan denetimlerde, seyahat izin belgeleri olmayan araç ve kişilerin Havza'ya girişlerine izin verilmiyor.

Kaynak: AA

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