Samsun'da yoğun kar yağışı - Haberler
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Samsun'da yoğun kar yağışı

Samsun'da yoğun kar yağışı

Samsun, 2 günlük aranın ardından yeniden kar yağışı etkisi altına girdi.

SAMSUN (İHA) - Samsun, 2 günlük aranın ardından yeniden kar yağışı etkisi altına girdi.

Meteoroloji 10. Bölge Müdürlüğü Samsun, Ordu ve Tokat'ın iç ve yüksek kesimleri için yoğun kar yağışı uyarısı yapmıştı.

Samsun şehir merkezine gece saatlerinden itibaren kar düşmeye başladı. Samsunlular 2 günlük aranın ardından karla kaplı bir güne daha uyandı. Sabahın ilk ışıklarıyla birlikte mesaiye gitmek için yola koyulan vatandaşlar kar ve buzlu yollarda düşe kalka iş yerlerine ulaşmaya çalıştı. Şehir merkezi sahile yakın bölgelerde kar kalınlığı 5 santime ulaştı.

Hava tahmin uzmanları, yoğun kar beklenen yerlere 20 cm ve üstünde kar düşebileceği bilgisini verdi. - SAMSUN

Samsun'da yoğun kar yağışı

Samsun'da yoğun kar yağışı

Samsun'da yoğun kar yağışı

Samsun'da yoğun kar yağışı

Samsun'da yoğun kar yağışı

Samsun'da yoğun kar yağışı

Samsun'da yoğun kar yağışı

Samsun'da yoğun kar yağışı

İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Meteoroloji, Samsun, Tokat, kar, Yerel, Haber

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