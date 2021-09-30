Samsun İl Sağlık Müdürü Oruç'tan gençlere Kovid-19 aşısı yaptırmaları çağrısı Açıklaması

SAMSUN (AA) - Samsun İl Sağlık Müdürü Muhammet Ali Oruç, gençlerden yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı aşılarını yaptırmalarını istedi.

Oruç, yaptığı yazılı açıklamada, Samsun'da Kovid-19 vaka sayılarının altı haftadır düzenli artış gösterdiğini, 14 Ağustos'ta yüz binde 160,54 olan vaka sayısının bu hafta itibarıyla yüz binde 271,22 seviyesine ulaştığına dikkati çekti.

Hayat Eve Sığar uygulamasında Samsun'un kırmızı renge büründüğünü belirten Oruç, "Bu duruma rağmen insanlarımız böyle bir tablo yokmuş gibi maske ve mesafe kurallarına uymadan sosyal hayatlarına devam ediyor. Sanki il olarak aşının koruma gücünün sınırlarını keşfetmeye çalışıyor gibiyiz. Aşı, vaka artışına rağmen şimdiye kadar hastane yatışlarından tüm Samsunluları korudu ve korumaya devam ediyor ancak bu tablo sonsuza kadar süremez. Lütfen bu sınırı artık zorlamayalım." ifadelerini kullandı.

Kentte birinci doz aşı oranında yüzde 87'ye ulaşıldığını, ikinci dozda ise sıkıntı yaşandığını aktaran Oruç, ikinci doz aşı verilerinin özellikle 35 yaş altı gençlerde hedef nüfusa göre düşük olduğunu, bu oranın yüzde 48 düzeyinde kaldığına işaret etti.

Bunun, aşı hakkına sahip her iki 35 yaş altı gençten birinin aşısını tamamlamadığı anlamına geldiğini vurgulayan Oruç, şöyle devam etti:

"Bu rakam, 35 yaş üstü hedef nüfusumuzda yüzde 81'in üzerinde. Yani 35 yaş üstünde aşı hakkı olan her 10 vatandaşımızın 8'i iki doz aşısını yaptırmış durumda. Aradaki bu oransal farkı kapatmak için ilimizde gençlerimize büyük görev düşüyor. Büyüklerimizin aşıya verdiği desteği gençlerimizin de verme zamanı geldi ve maalesef yavaş yavaş geçiyor. Okullarımızın açık kalması, iş yerlerimizin kapanmaması için gençlerimizin aradaki farkı süratle kapatarak bu tabloyu tersine çevirmesi gerekiyor. Elimizde insanların hayatlarını kurtarabilecek bir aşı varken, 'Ben gencim bana bir şey olmaz, aşıya ihtiyacım yok' düşüncesiyle tehlikeyi önemsemememiz yüzünden insanların hayatını kaybetmesine izin vermeyelim. Aşı hakkımız geldiyse aşımızı yaptıralım. Erteleyip, ne olacak diye beklemeyelim. İlk dönemlerdeki gibi kurallara daha sıkı bir şekilde uymaya devam edelim."

Oruç, Valiliğin talimatıyla Milli Eğitim Müdürlüğüyle ortak aşı çalışması yürüttükleri, üniversite kampüsleri ve yurtlarda da aşı alanları oluşturduklarını kaydetti.