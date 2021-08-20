Samsun'da uyuşturucu operasyonunda 5 kişi yakalandı
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Samsun'da uyuşturucu operasyonunda 5 kişi yakalandı

Samsun'da uyuşturucu operasyonunda 5 kişi yakalandı
Anadolu Ajansı / Veysel Altun - Haberler | Güncel

Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 5 kişi gözaltına alındı.

Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 5 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ile Bafra Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, "torbacı" olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik çalışma gerçekleştirdi.

İstanbul'dan Samsun'a satış amaçlı uyuşturucu madde getirecekleri bilgisi edinilen U.V, O.V, E.İ, N.K. ve M.T'nin bulunduğu araç, Bafra ilçesi girişinde durduruldu.

Araçta yapılan aramada 2,34 gram metamfetamin ve 292 gramı toz halinde 772,45 gram sentetik kannabinoid ele geçirildi.

Uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 5 zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Veysel Altun

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