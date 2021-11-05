Samsun'da uyuşturucu operasyonlarında yakalanan şüphelilerden biri tutuklandı - Haberler
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Samsun'da uyuşturucu operasyonlarında yakalanan şüphelilerden biri tutuklandı

AA / Recep Bilek - Haberler | Güncel
Samsun'da uyuşturucu operasyonlarında yakalanan şüphelilerden biri tutuklandı

Samsun'da düzenlenen iki uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 zanlıdan biri tutuklandı.

SAMSUN (AA) - Samsun'da düzenlenen iki uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 zanlıdan biri tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, "torbacı" olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik çalışma yürüttü.

İlkadım ilçesi Zeytinlik Mahallesi'nde uyuşturucu sattığı bilgisi edinilen A.K'nin ikametinde arama yapan ekipler, bir miktar sentetik uyuşturucu, metamfetamin ile uyuşturucu paketlemesinde kullanılan folyo ele geçirdi.

Şüpheli, "uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan gözaltına alındı.

Selahiye Mahallesi'nde E.Ç'nin ikametinde yapılan aramada ise 2 paket halinde 121,55 gram sentetik uyuşturucu, bir miktar esrar ele geçirildi, şüpheli yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen A.K. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, E.Ç. ise adli kontrol şartıyla salıverildi.

Samsun'da uyuşturucu operasyonlarında yakalanan şüphelilerden biri tutuklandı

AA / Recep Bilek - Son Dakika Haberleri
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