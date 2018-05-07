Samsun'da "Tübitak 4006 Bilim Fuarı" Açıldı

İlkadım Belediye Başkanı Erdoğan Tok, Emine Ahmet Yeni Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri tarafından hazırlanan "TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı"nın açılışını gerçekleştirdi.

"TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı" kapsamında öğretmenlerin gözetiminde gerçekleştirilen projeler katılımcılar tarafından tam not aldı. Beslenmeden zeka gelişimine, kimyadan matematiğe kadar her alanda öğrenciler tarafından gerçekleştirilen proje ve deneyleri inceleyen Başkan Tok, öğrencilerin başarısını takdir etti.

Açılış kurdelesini kesen ve öğrenciler tarafından yapılan başarılı projeleri tek tek inceleyerek bilgi alan İlkadım Belediye Başkanı Erdoğan Tok, "Öğrencilerin yaptıkları bir birinden güzel projelerle göğsümüz kabardı. Bilim ve ilim ile yoğrulan vatanına fayda sağlamayı ve güçlü bir geleceği işaret eden çalışmada emeği geçen başta yavrularımız olmak üzere herkese teşekkür ederim. Şahsım ve İlkadım Belediyemiz adına yavrularımızı bilim, spor ve sanat gibi değerlerle donatmak adına tüm gücümüz ile desteklemeye devam edeceğiz. Bugün bu fuarda gençlerimize yeterli destek ve imkanı sağladığımızda neleri başaracaklarını görmüş olduk. Güçlü bir Türkiye sloganıyla yaptığımız her çalışma ve hizmetin temelinde iyi bir eğitim olduğunu biliyoruz ve çocuklarımızın bu başarılarıyla gurur duyuyoruz. Yarınlarımız umut veriyor" dedi.

Açılış programına, Samsun İl Milli Eğitim Müdür Vekili Hasan Yetik, İlkadım İlçe Milli Eğitim Müdürü Halil İbrahim Akmeşe, şube müdürleri, okul mlüdürü, öğretmenler ve öğrenciler katıldı. - SAMSUN