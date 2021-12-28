Samsun'da trafik kazası: 2 yaralı

İLKADIM, SAMSUN (İHA) - Samsun'da meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza, İlkadım ilçesi Atatürk Bulvarı üzerinde saat 13.00 sıralarında meydana geldi. Üzerinde taşıdığı otomobille Canik istikametine seyreden Adem A. yönetimindeki 55 YE 740 plakalı çekici kamyonet, yola atladığı iddia edilen yayaya çarptı.

Bu sırada arkadan seyir halinde olan Musa Ö. kontrolündeki 52 ACG 973 plakalı otomobil de duramayarak çekiciye çaptı. Yoldaki diğer araçlar da ani fren yaparak kazadan kıl payı döndü.

Çekicinin çarptığı yaya Faruk D. ve 52 ACG 973 plakalı otomobilde bulunan Emine Ö. kazada hafif şekilde yaralandı. Yaralılar ambulanslarla hastanelere götürüldü. Yolun iki şeridi 10 dakikalığına kullanılamadı. Araçların yol kenarına çekilmesiyle trafik yoğunluğu giderildi.

"Yaya yola atladı"

Yaşanan kazayı anlatan sürücü Adem A., "Araçlar normal devam ediyorlardı. Ben de araç çekiyorum zaten. Yavaş yavaş seyrediyordum. Yaya oradan 'atlasam mı atlamasam mı' derken yola atladı. Ben durmaya çalışırken arkadaki de geldi bana vurdu. Doğal olarak yaya da üstüme atladığı için araca kafasını vurdu" dedi.

Kaza esnasında otomobiliyle birlikte çekicide bulunan Serkan Avcı ise "Yeşil yandıktan sonra geçerken, yaya geçidini de geçtik. Hızımız 20-25 yoktu. Bir adam yolun ortasındaydı. 'Geçeyim mi geçmeyeyim mi' derken geçmeye karar verdi. Bizi göre göre arabanın önüne atladı" diye konuştu.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - SAMSUN