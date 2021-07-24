Samsun'da tırla çarpışan cipteki 2 kişi yaralandı
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Samsun'da tırla çarpışan cipteki 2 kişi yaralandı

Samsun'da tırla çarpışan cipteki 2 kişi yaralandı
Anadolu Ajansı / Recep Bilek - Haberler | Güncel

Samsun'un Atakum ilçesinde tırla çarpışan cipteki 2 kişi yaralandı.

Samsun'un Atakum ilçesinde tırla çarpışan cipteki 2 kişi yaralandı.

Temel Keleş'in kullandığı 34 HS 7637 plakalı cip, Samsun-Ankara kara yolu Adalar mevkisinde, Mustafa Eker idaresindeki 55 ZC 616 plakalı tırla çarpıştı.

Kazada, cipte bulunan Muzaffer Günaydın (55) ve Yağız Yücel (17) yaralandı.

Sağlık ekiplerince Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaza nedeniyle bir süre trafiğe kapan kara yolu, araçların kaldırılmasının ardından yeniden ulaşıma açıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Recep Bilek

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