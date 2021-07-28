Samsun'da tırın çarptığı motosikletin sürücüsü yaşamını yitirdi
Samsun'da tırın çarptığı motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.
Samsun'da tırın çarptığı motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, Gürcistan uyruklu Jumberk Shavadze idaresindeki MZ 444 DI plakalı tır, Samsun-Ankara kara yolu Sarıışık kavşağında, tali yoldan ana yola çıkan Ahmet Kılınç'ın (73) kullandığı 55 DD 144 plakalı motosiklete çarpıp refüje çıktı.
Kazada Kılınç, olay yerinde yaşamını yitirdi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Recep Bilek