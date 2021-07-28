Samsun'da tırın çarptığı motosikletin sürücüsü yaşamını yitirdi
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Samsun'da tırın çarptığı motosikletin sürücüsü yaşamını yitirdi

Samsun'da tırın çarptığı motosikletin sürücüsü yaşamını yitirdi
Anadolu Ajansı / Recep Bilek - Haberler | Güncel

Samsun'da tırın çarptığı motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.

Samsun'da tırın çarptığı motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Gürcistan uyruklu Jumberk Shavadze idaresindeki MZ 444 DI plakalı tır, Samsun-Ankara kara yolu Sarıışık kavşağında, tali yoldan ana yola çıkan Ahmet Kılınç'ın (73) kullandığı 55 DD 144 plakalı motosiklete çarpıp refüje çıktı.

Kazada Kılınç, olay yerinde yaşamını yitirdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Recep Bilek

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