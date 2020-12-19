Samsun'da tır ticari taksiye çarptı: 3 yaralı
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Samsun'da tır ticari taksiye çarptı: 3 yaralı

19.12.2020 22:02 | Son Güncelleme: 19.12.2020 22:06
Samsun'da tır ticari taksiye çarptı: 3 yaralı

Samsun'da kırmızı ışıkta geçtiği iddia edilen tır yola çıkan ticari taksiye çarptı.

Samsun'da kırmızı ışıkta geçtiği iddia edilen tır yola çıkan ticari taksiye çarptı. Hurdaya dönen takside 3 kişi yaralandı.

Olay, Samsun'un Terme ilçesi Devlet Hastanesi Kavşağı'nda meydana geldi. Alınan bilgiye göre, hastaneden kavşağa çıkmakta olan Suat K. idaresindeki 55 T 3845 plakalı ticari taksiye, Samsun-Ordu karayolunda seyir eden Şakir K. hakimiyetindeki 55 AAV 337 plakalı tır çarptı. Çarpışmanın etkisiyle araçlar refüje savrulurken ticari taksi içerisindeki 2 yolcu ve sürücü kazayı yaralı olarak atlattı. Olay yerine sevk edilen 112 acil servis ekipleri tarafından yaralılar Terme Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazada hurdaya dönen ticari taksi ve tır yoldan kaldırılana kadar karayolu trafik akışı yan yoldan sağlandı.

Polisin, kaza sonrasında kamera kayıtlarını incelediğinde tır sürücüsünün kırmızı ışık ihlali yaptığı tespit edildi. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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