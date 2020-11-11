Havza'da salep ekimi yaygınlaşacak
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Havza'da salep ekimi yaygınlaşacak

11.11.2020 16:01 | Son Güncelleme: 11.11.2020 16:30
Havza'da salep ekimi yaygınlaşacak

Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir, "Çitçimizin gelirini arttıracak projelere önem veriyoruz.

Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir, "Çitçimizin gelirini arttıracak projelere önem veriyoruz. İlçemize salep dikimi yapıldığında başarının yakalanacağına eminim" dedi.

Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler ve Muhtarlıklar Dairesi Başkanı Mehmet Akif Özdemir, Havza Yerel Eylem Grubu Derneği Sorumlusu Muhammet Gür ve Samsun Büyükşehir Belediyesi tarafından hazırlanan ve salep üretiminin yayılmasını hedefleyen projenin amaçları ve proje kapsamında yapılan çalışmalar hakkında Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir'e bilgiler verdiler.

Mehmet Akif Özdemir, "Proje kapsamında 19 Mayıs ilçesinde başarıya ulaştık. Bunu 17 ilçeye yaymak istiyoruz. Havza'da salep dikimi yapmak için uygun alanların tespiti için çalışmalarımıza başladık. İnşallah en kısa sürede ilçemizde de salep dikimi gerçekleştireceğiz. Amacımız alternatif ürünler ile kırsal kalkınmaya destek vermek. Dikim yapacak çiftçilerimize tohum desteği verilecek" diye konuştu.

Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir ise, "Çitçimizin gelirini arttıracak projelere önem veriyoruz. Tıbbi ve aromatik bitkiler çiftçilerimiz için iyi bir alternatif teşkil etmekte. Havza kırsalında salep yetiştiğini biliyoruz. Buralarda salep dikimi yapıldığında başarının yakalanacağına eminim. İlçemizin kırsal kalkınmasına destek vermek amacı ile kurulan Havza Yerel Eylem Grubu Derneğimiz de bu çalışmalara destek verecektir. Havza Belediyesi olarak bizler de kırsal kalkınmayı destek için var gücümüz ile çalışmaktayız" şeklinde konuştu.

Ziyaretin sonunda Mehmet Akif Özdemir, Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir'e salep hediye etti. - SAMSUN

Havza'da salep ekimi yaygınlaşacak

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Özgür Uyaroğlu

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