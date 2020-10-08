DHA YURT BÜLTENİ- 22

İzmir'de sağanak ve dolu yağışında ev ve işyerlerini su bastı EV VE İŞYERLERİ NE SU BASTIİzmir'de etkili olan sağanak nedeniyle Çiğli ilçesinde, zemin katta kalan birçok ev ve iş yerinde su baskını meydana geldi.

İzmir'de sağanak ve dolu yağışında ev ve işyerlerini su bastı

EV VE İŞYERLERİ NE SU BASTIİzmir'de etkili olan sağanak nedeniyle Çiğli ilçesinde, zemin katta kalan birçok ev ve iş yerinde su baskını meydana geldi. Vatandaşlar duruma tepki gösterirken yetkililerden yardım istedi. Su baskını sonrası beyaz eşya dükkanı önündeki taşları kürekle temizleyen Oğuz Gümrükçü ( 21), "Durum bitik her yer su. İzmirgaz'in altyapı çalışması sonrası oluşan çukurlardan yağmurla beraber bütün taş toprak buralara aşağılara geldi, durum bu" dedi.

Beyaz eşya bayii Mert Gümrükçü (27), iş yerinde su baskını yaşandığı belirterek, "Yağmur yağdı bütün su dükkanımıza iş yerlerimize girdi. Çevremizdeki birçok ev ve iş yerlerinde durum böyle. 150-200 bin TL masraf var. İzmirgaz asfaltlama yok, betonlama yok, açık şekilde bıraktı. Bu hale geldi" diye konuştu.Evine su basan Mehmet Bozkurt (57), "Su baskını sonrası evimde iş yerimde zarar gördü. Ne olacak halimiz bilmiyorum" dedi.

Görüntü dökümüEv ve işyerleri vatandaşlarla röpSu basan yerlerden görüntü

Kadir Özen-Tekin Gürbulak/ İZMİR, DHA

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İzmir'de sağanak ve dolu yağışı: Motosiklet sürücüsü suyun içinden geçerken düştü

SUYUN İÇİNDEN GEÇERKEN DÜŞTÜİzmir'de aniden bastıran yağmur ve yolların suyla dolması sonucu ilginç görüntüler oluştu. Çiğli ilçesinde bir motosiklet sürücüsü yolda dönüş yapacağı sırada dengesini kaybederek suyun içine düştü. Suyun içinden kalkan sürücü motosikletini kaldırıma çıkararak yola devam etti.

Görüntü dökümü: Motosikletin suya düşmesinden görüntü.İZMİR, DHA

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Samsun'da pitbull saldırısına uğrayan Tuğba'ya, 60 dikiş atıldı (2) PİTBULL SAHİBİ: KÖPEKLERİMİZ SALDIRGAN DEĞİLSamsun'un Havza ilçesinde pitbull cinsi 3 köpeğin saldırısına uğrayan Tuğba Kaplan'ın (12) vücuduna 60 dikiş atıldı. Köpeklerin sahibi Yılmaz T.'nin oğlu Yılmaz Sezgin T. (16), "Kimsenin, özel mülkümüze girmeye hakkı yok, bu yasaktır. Evimizin girişinde 'Dikkat köpek var' yazılı tabelamız var. Küçük kız yaralandı, üzüldük ve kendilerine geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Ancak bahçemize girmemesi gerekiyordu. 7 köpeğimiz var, bunları 6'sı pitbull cinsi, diğeri süs köpeği. Biz köpeklerimizi gezdirdiğimizde zincir ve tasmalarını takıyoruz. Bazen de ağızlıklarını takıyoruz. Onun haricinde köpeğimizi insanların peşinden falan koşturmuyoruz. Daha önce böyle bir olay olmadı. Olayın olduğu gün ben evde değildim, spora gitmiştim. Eve geldiğimde sokak ortasında 100'e yakın insan vardı. Biz çocuğa araba çarptı zannettik. Meğerse çocuk içeri girmiş ve köpek saldırmış. Normalde köpekler kulübelerinde oluyor. O gün bahçedelerdi, zaten her sabah salıyoruz. Çünkü bütün gün içerde kalamazlar. Onlar da bir canlı. Babam bir gece gözaltına alındı, adliyeye gittik ve ifadeler alındı. Bize köpekleri dışarı çıkarmayacakmışız. Babam da 1 hafta dışarı çıkmayacak. Bundan sonra köpeklerimizi zincirle bağlarız, hava aldırmak istediğimizde de ağızlıklarını takarız. Aslında köpeklerimiz saldırgan falan değiller, köpeğe vurursanız saldırırö dedi.

EKİPLER, İNCELEME YAPACAK

Olayın ardından gözaltına alınan köpeklerin sahibi Yılmaz T., ifadesinin ardından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Doğa Koruma ve Milli Parklar 11. Bölge Müdürlüğü ekiplerinin yapacağı incelemenin ardından Yılmaz T.'ye idari para cezası uygulanacağı öğrenildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Zeynep Irmak ÖCAL