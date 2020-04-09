Samsun'da koronavirüs yasaklarına uymayan 38 kişiye para cezası verildi
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Samsun'da koronavirüs yasaklarına uymayan 38 kişiye para cezası verildi

Samsun'un Bafra ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına yönelik önlemlere uymayanlara para cezası kesildi.

09.04.2020 20:44 | Son Güncelleme: 09.04.2020 20:44
Samsun'da koronavirüs yasaklarına uymayan 38 kişiye para cezası verildi

Samsun'un Bafra ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına yönelik önlemlere uymayanlara para cezası kesildi.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre, ilçede sokağa çıkmaları kısıtlanan 65 yaş üstü 14, 20 yaş altı da 10 kişiye 789 lira para cezası uygulandı.

Kapatma kararına uymayan bir internet kafeye Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'na muhalefetten 789 lira, Tütün, Tütün Mamulleri ve Alkol Piyasasının Düzenlenmesine Dair Kanun'a aykırılık nedeniyle de iş yerine 5 bin 755 lira para cezası verildi.

İş yerinde sigara içen 6 kişi de 187'şer lira para cezasına çarptırıldı.

Bir iş yerinde kağıt oyunları oynayan ve buna mekan sağlayan 6 kişiye ise 392'şer lira para cezası uygulandı.

Kaynak: AA

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