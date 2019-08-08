SAMSUN'DA KAZIDA ULAŞILAN HİTİTLERİN DİNİ MERKEZİ ARAŞTIRILIYOR

08.08.2019 11:23

Samsun'un Vezirköprü ilçesinde Oymaağaç Höyüğü'nde 13 yıl önce Alman asıllı Türk vatandaşı Arkeolog Prof. Dr. Rainer Czichan'ın başkanlığında başlatılan arkeolojik kazı ve araştırmalar bu yıl da sürüyor. Kazılar sırasında Hitit Krallığı'nın dini merkezi 'Nerik' olduğu belirlenen alandan çıkarılan tarihi eser ve parçalar araştırılıyor.

Samsun'un Vezirköprü ilçesi Oymaağaç mahallesinde bulunan Oymaağaç Höyüğü'nde Alman asıllı Türk vatandaşı Arkeolog Prof. Dr. Rainer Czichan'ın başkanlığında 13 yıl önce Kültür ve Turizm Bakanlığı, Alman Araştırma Fonu ve Uşak ve Berlin Üniversitesi işbirliğinde başlatılan arkeolojik kazı ve araştırmalar bu yıl da sürüyor. Kazılarda, Hitit Krallığı'nın dini merkezi 'Nerik' olduğu belirlenen alanda tarihi eserler ortaya çıkarılıyor. Bugüne kadar üzerinde çivi yazısı bulunan toprak tabletler, mühür, dini törenlerde kullanılan küçük kaplar, mezarlar, toplam 35 bin parça hayvan kemiği, gıda saklama çukurları, bir tünel, mabet odası temelleri, sur duvar ve kapısı, havuz, mezarlar ve çeşitli kalıntılar ortaya çıkarıldı.

2 BİN 900 YILLIK FINDIK KABUĞU BULUNDU

Alanda tespit edilen 52 basamaklı tünelin içerisinde geçen yıl 2 bin 900 yıllık fındık kabuğu ve 3 bin yıllık bronz aletlerle kesilmiş ahşap parçalar bulundu. Bu yıl ise yapılan çalışmalarda aynı yerde bir fındık kabuğu ve hububat kalıntıları daha bulundu. Ancak yeterli maddi kaynak olmadığı için kazı çalışmalarının bu yıl yapılamadığı, bulunan eserlerle ilgili araştırma, analiz ve raporlama çalışmalarının sürdürüldüğü öğrenildi.

'FİNANSAL DESTEK OLMAYINCA KAZI YAPILAMADI'

Oymaağaç Höyüğü Kazı Başkanı Prof. Dr. Rainer Czichan, Nerik'in Hititler için kutsal bir kent olduğunu belirterek Müslüman dünyası için Mekke ne anlama geliryorsa, Hittiler için de Nerik o dönem aynı statüdeydi. Son iki yıldır özellikle depo çalışmalarımız var. Bir son rapor hazırlamaya çalışıyoruz. Şimdiye kadar özellikle finansal destek Almanya'dan geldi. Şu anda kazının statüsü değişti. Ben Türk vatandaşı olduktan sonra kazı da bir Türk projesi oldu. Özel sponsorlar bulmamız lazım. Bir destek olmazsa bu önemli yerde kazı devam etmeyebilir. Finansal destek olmadığından dolayı kazı yapamıyoruz. İnşallah sponsor bulup ileriki yıllarda tekrar bir çalışma yapabiliriz dedi.

'HAVA TANRI'NIN PINARI' BULUNDU

Hititlerin o dönem Anadolu topraklarında çok önemli bir medeniyet olduklarını dile getiren Czichan, Çivi yazısı tabletlerde, yazışmalarda tarih bilgileri ve Nerik'le ilgili 'Hava tanrısı' için verilen hediyeler yazılıyor. Son Hitit kralının ismi geçiyor. Birçok çanak çömlekler bulduk. Sur kalıntıları var. Yer altına giden bir merdiven var, bu bir havuza ulaşıyor. Bu havuz Hitit kaynaklarında 'Hava Tanrı'nın pınarı', 'Nerik pınarı' olarak geçiyor. Bu çok nadir bulunan bir durum şeklinde konuştu.

Geçen yıl tünelin içinde Demir Çağı'na ait bir fındık bulduklarını söyleyen Czichan, 2 bin 900 yıllık fındığın TÜBİTAK'ın laboratuvarında yapılan 'karbon 14' analizi ile bu belirlendi. Karadeniz Bölgesinde bulunan en eski fındık diyebiliriz. Bu sene ise özellikle depo çalışmalarımız var. Uzmanlarımız Hitit ve Demir Çağı seramikleri üzerinde çalışıyorlar. Viyana'dan gelen bir ekip hayvan kemikleri üzerinde çalışıyor. Ayı, tilki, domuz, koyun, inek kemikleri bulduk. Bu kalıntılar üzerinde çalışmalar yapıyoruz. Toprak kalıntıları içerisinde hububat tohumları, fındık, üzüm, zeytin ve mercimek parçaları kalıntıları bulduk. Şu anda 20 kişilik bir ekiple çalışıyoruz. Almanya, Avusturya, İtalya'dan gelen uzmanlarımız da burada yer alıyor diye konuştu.

Kaynak: DHA