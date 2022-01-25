Samsun'da karısını öldüren sanığa ağırlaştırılmış müebbet

İLKADIM, SAMSUN (AA) - Samsun'un İlkadım ilçesinde karısını öldürdüğü gerekçesiyle yargılanan sanık, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Samsun 1. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada tutuklu sanık Oğuz Taner Ekmenci ile maktul Mihrican Ekmenci'nin yakınları ve avukatları hazır bulundu.

Oğuz Taner Ekmenci, duruşmada yaptığı savunmada, eşini çok sevdiğini belirterek, "Çok üzgünüm, çok pişmanım. Diğer yarımı kaybettim. Ona toz değmesine izin vermezdim. Bir anlık cinnet geçirdim." dedi.

İfadelerin ardından kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanığın ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmasına hükmetti.

Sanığın cezasında indirim uygulanmadı

Ahbap Derneği ve maktulün ailesi adına davayı takip eden avukat Esra Nur Saraçoğulları Özbey, duruşmanın ardından adliye binası önünde yaptığı açıklamada, davanın yaklaşık 1 yıldır sürdüğünü söyledi.

Davanın üçüncü celsesinde kararın çıktığını belirten Özbey, "Savcı mütalaada, eşe karşı kasten öldürmeden ağırlaştırılmış müebbet istedi. Karar bu doğrultuda çıktı. Takdiri indirim veya haksız tahrik indirimi uygulanmadı. Bu, bizim için emsal ve güzel bir karar ama işin içinde tasarlayarak öldürme de vardı. Deliller de bu doğrultudaydı. Bizim taleplerimiz de bu doğrultudaydı ancak tasarlayarak öldürmeden herhangi bir yaptırım uygulanmadı. Bu nedenle üst mahkemeye başvuruda bulunacağız." diye konuştu.

Kadın cinayeti davalarında alınacak her kararın kadın cinayetlerinin önüne geçebileceğini veya cinayet işleyecek kişileri korkutan kararlar olduğunu anlatan Özbey, "Bu kararın bozulmaması ve tasarlayarak cinayet de eklenerek cezanın artırılmasını istiyoruz." ifadesini kullandı.

Mihrican Ekmenci'nin ailesinin avukatlarından Anıl Demir ise verilen cezanın caydırıcılık açısından kendilerini memnun ettiğini dile getirerek, "Eşe karşı öldürmeden cezayı aldı. Tasarlayarak öldürmeden de ceza almasını bekliyorduk. Bu sebeple istinaf mahkemesine talepte bulunacağız. Toplumu umutlandırıcı bir karar olduğunu düşünüyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Olay

Halk Eğitim Merkezinde usta öğreticilik yapan Mihrican Ekmenci (46) ile mühendis eşi Oğuz Taner Ekmenci (52) arasında 14 Şubat 2021'de Ulugazi Mahallesi'ndeki evlerinde tartışma çıkmış, eşi tarafından boğazından bıçaklanan Mihrican Ekmenci hayatını kaybetmişti.