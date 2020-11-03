Vali Dağlı'dan "sosyal yardım çalışmaları" açıklaması

Samsun Valisi Zülkif Dağlı, yürütülen sosyal yardım çalışmaları hakkında açıklamada bulundu.

Samsun Valisi Zülkif Dağlı, yürütülen sosyal yardım çalışmaları hakkında açıklamada bulundu.

Dağlı, yaptığı yazılı açıklamada, 17 ilçenin tamamında hane ziyaretleri gerçekleştirilerek sosyal yardım ve sosyal hizmete ihtiyacı olan vatandaşların tespit edildiğini belirtti.

Samsun Valiliği Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünün söz konusu çalışmaları yürüttüğünü aktaran Dağlı, "Güçlü aile ve mutlu bireylerden oluşan, çalışan ve üreten müreffeh bir Samsun vizyonu ile çalışmalara devam ediliyor. 2016 yılında hizmete giren Aile Sosyal Destek Programı (ASDEP) kapsamında talep odaklı hizmet sunumunun yanı sıra arz odaklı hizmet sunumunu içeren çalışmalar da yürüten Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğümüz, ailelerin ihtiyaçlarını doğru belirleyip doğru yönlendirmeler yaparak, sorunlarına sürdürülebilir ve kalıcı çözümler bulmayı hedefliyor." ifadesini kullandı.

İhtiyaç sahibi vatandaşların sosyal hizmetlerden faydalanabilmesi için il müdürlüğüne gelmesi beklenmeden ASDEP programı kapsamında tespit edildiğini vurgulayan Dağlı, şunları kaydetti:

"Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından hayata geçirilen Aile Sosyal Destek Programı kapsamında 2020 yılı içinde ilimizde 8 bin 478 hane ziyaret edilerek, 6 bin 865 kişi ile yüz yüze görüşme gerçekleştirilmiştir. ASDEP'in başladığı tarih olan 2016 yılından bu yana 46 bin 20 hane ziyaret edilerek 42 bin 627 kişi ile yüz yüze görüşme gerçekleştirilmiştir. Alanında uzman 41 personelimiz tarafından 17 ilçemizin tamamında hane ziyaretleri gerçekleştirilerek, sosyal yardım ve sosyal hizmete ihtiyacı olan vatandaşlarımız tespit edilmekte, durumlarına uygun hizmetlerden ve gerektiğinde diğer kamu hizmetlerinden yararlandırılmaları sağlanmaktadır. Özellikle dezavantajlı vatandaşlarımız başta olmak üzere bu hizmetlerden haberdar olmayan tüm ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızın evlerini tek tek dolaşmak suretiyle yürütülen çalışmalar hakkında bilgi veriyor, sorunlarının çözümü için gerekli işlemleri başlatıyor, vatandaşlarımızın yaşam koşullarının iyileştirilmesini amaçlıyoruz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatih Mehmet Kürkçü