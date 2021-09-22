SAMSUN'DA FINDIĞIN KALİTESİ ÇİFTÇİNİN YÜZÜNÜ GÜLDÜRDÜ

ÇARŞAMBA (DHA) - KARADENİZ'in önemli fındık üretim merkezlerinden biri olan Samsun'da ağustos ayı itibarıyla başlayan fındık hasat mesaisi devam ediyor. Sezonun sonuna gelen Çarşamba ilçesindeki üreticiler, bu sene mahsulün çok kaliteli olduğunu belirtti.

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıkladığı rakamlar bazında, 2020 yılında en çok kabuklu fındık üretimi yapan şehirler arasında 2'nci sırada yer alan Samsun'da, fındık mesaisi devam ediyor. Fındığını toplayan üreticiler, kurutma işlemine geçti, alım süreci ise sürüyor. Bölgenin en önemli geçim kaynaklarından biri olan fındığın kalitesi, bu sene üreticinin yüzünü güldürdü.

'KİLOSUNU 30 LİRA BEKLİYORDUK'

Bu yılki verimden oldukça memnun olduğunu ifade eden fındık üreticisi Kerim Başer, Havalar oldukça iyi gitti. Yağışlı hava fındık için iyi oluyor. Köylünün fiyat beklentisi her zaman yüksek olur. 30 lira civarında bekliyorduk, ancak TMO 26 lira civarında alım yaptı dedi.

'24 LİRA CİVARINDA SATIYORUZ'

Çarşamba'nın Akçatarla Mahallesi'nde fındık üretimi yapan Turan Eren, Bu yıl ürünümüzden memnunuz ancak fiyatlar bizi mutlu etmedi. 30 liranın altında fiyat verilmemeliydi. Ancak üreticiler olarak borcumuz var, mecburen satmak zorundayız. Şu anda 24 lira civarında satıyoruz. Gübresi, hasadı, işçisi derken bir sürü masraf oluyor. Bu masrafları bir şekilde karşılamak zorundayız diye konuştu.

'KALİTEDEN MEMNUNUZ'

Fındığın kilo başına yaklaşık 20 TL maliyeti olduğunu belirten İsmail Sağlam, Gübresi, ilacı derken maliyetler yükseliyor. Bir bidon ilaç olmuş 300 lira. 10 bidon ilaç kullansan 3 bin lira yapıyor. Üretimden, fındığın kalitesinden memnunuz ama fiyatlar yüksek olmalıydı dedi.

Geçen yıla göre maliyetlerinin yükseldiğini belirten Hüseyin Sandıkçı, Mahsulden bu sene memnunuz. Fiyatlarda biraz anormallik var. Geçen yılın fiyatlarına göre gübre, mazot çok arttı. Maliyetler biraz arttı, fiyatlar geride kaldı şeklinde konuştu.

'FİYAT BANA GÖRE GAYET İYİ'

Fındığın veriminden oldukça memnun kaldıklarını belirten Muzaffer Uysal, Allah'a şükürler olsun, mahsulden çok memnunuz. Fiyatlar da bana göre gayet iyi. 25 lira güzel para. Bir kilo mısır 3-5 lira, bir kilo fındık 25 lira. Şu anda mahsulümüzü kurutuyoruz, ardından satacağız diye konuştu.