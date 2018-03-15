Samsun'da Düğünde Silahla Yaralamaya 2 Gözaltı

Samsun'da Düğünde Silahla Yaralamaya 2 Gözaltı

Samsun’da düğün töreninde bir kişinin silahla yaralanması olayıyla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.

Samsun'da Düğünde Silahla Yaralamaya 2 Gözaltı

Samsun'da düğün töreninde bir kişinin silahla yaralanması olayıyla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Selahiye Mahallesi'ndeki bir düğün töreninde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, silahlı saldırıya uğrayan E.D. yaralandı. Hastaneye kaldırılan yaralı tedavi altına alınırken, Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosu ekipleri olayla ilgili L.Ç. ve B.G.'yi yakaladı.

Cinayet Bürosundaki sorgusu tamamlanan zanlılar bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. - SAMSUN

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