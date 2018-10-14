Samsun'da Devrilen Otomobil 140 Metre Sürüklendi: 3 Yaralı

Samsun'da devrilen otomobilin yolda 140 metre sürüklenmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saat 18.45 sıralarında Çarşamba ilçesi Gelemen mevkii meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Umut Cemek idaresindeki 06 MJR 63 plakalı otomobil, Samsun'dan Çarşamba istikametine giderken direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yolun solundaki bordur taşlarına çarpıp savruldu. Savrulmanın etkisiyle yolun sağındaki bariyere vurduktan sonra devrilip yaklaşık 140 metre sürüklendi. Kazada, otomobilde bulunan Esra Kaya (21), Rozerin Yardım (18) ve Şennur Demir (19) yaralandı. Yaralılar, 112 Acil Servis ekipleri tarafından ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor. - SAMSUN