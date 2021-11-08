Samsun'da çıkan silahlı kavgada 3 kişi yaralandı
Samsun'un Havza ilçesinde çıkan silahlı kavgada 3 kişi yaralandı, 12 şüpheli gözaltına alındı.
HAVZA, SAMSUN (AA) - Samsun'un Havza ilçesinde çıkan silahlı kavgada 3 kişi yaralandı, 12 şüpheli gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, aralarında husumet bulunan iki grup, Kazım Paşa Caddesi'ndeki İlçe Emniyet Müdürlüğü önünde karşılaştı.
Gruptakiler arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü.
Kavgada H.A. (19) silahla ayağından, iki kişi de darbedilerek yaralandı.
Polisin müdahalesiyle kavga sonlandırıldı.
Sağlık ekipleri tarafından Havza Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan 2'si ayakta tedavi edildi, silahla yaralanan H.A, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi.
Taburcu edilen 2 kişinin de aralarında olduğu 12 zanlı gözaltına alındı.
Şüphelilerden 7'si işlemlerinin ardından serbest bırakıldı, 5'inin emniyetteki işlemleri sürüyor.