Samsun'da bir kadın sokak ortasında kocası tarafından öldüresiye dövüldü
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Samsun'da bir kadın sokak ortasında kocası tarafından öldüresiye dövüldü

07.03.2021 00:57 | Son Güncelleme: 07.03.2021 01:19

Samsun'da sokak ortasında bir kadın, eşi tarafından öldüresiye dövüldü. Kadın bilincini kaybedene kadar kafasına defalarca tekme atan İbrahim Zarap isimli saldırgan çevredekilerin müdahalesiyle yakalanıp polise teslim edildi. Kadının ise hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.

Samsun'da sokak ortasında koca dehşeti yaşandı. Eşi ve küçük çocuğuyla birlikte yürüyen İbrahim Zarap isimli saldırgan, eşini öldüresiye darp etti.

Samsun Canik Belediye Binası'nın bahçesinde yaşanan olayda; eşinin kafasına, küçük kızının çığlıklarına rağmen defalarca tekme atan koca, kendisine sözlü olarak "Ne yapıyorsun sen" diyenlere de tepki gösterdi.

ÇEVREDEKİLERİN MÜDAHALESİYLE YAKALANDI

Saldırgan koca, olay sonrasında kaçmak isterken bölgede bulunan vatandaşlar tarafından önce dövüldü ardından emniyet güçlerine teslim edildi. Saldırgan koca İbrahim Zarap gözaltına alınırken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

KADININ HAYATİ TEHLİKESİ VAR

Eşinin saldırısı sonrasında kanlar içinde kalan ve bilincini kaybeden kadın, çağrılan ambulansla Samsun Gazi Hastanesine sevk edildi. Burada ilk müdahalesi yapılan kadının, hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.

Samsun'da bir kadın sokak ortasında kocası tarafından öldüresiye dövüldü

BAKAN GÜL'DEN AÇIKLAMA

İnfial yaratan şiddet olayı sonrası Adalet Bakanı Abdülhamit Gül Twitter hesabından, "Samsun'da kadına karşı şiddetin en aşağılık örneklerinden birinin sergilendiği olay hakkında soruşturma başlatıldı. Başsavcılık talimatıyla fail yakalanarak gözaltına alındı. Hukuk gereğini yapacak, failin yaptığı yanına kâr kalmayacak." açıklamasında bulundu.

SOSYAL MEDYA AYAĞA KALKTI

Dehşete düşüren şiddet görüntülerinin sosyal medyada paylaşılması üzerine binlerce yorum geldi. İnfial yaratan olay sonrası kullanıcılar, Twitter'da #kadınasiddetehayir ve #ibrahimzaraptutuklansın etiketleri ile faile tepki gösterdi. Sosyal medyanın ayağa kalmasıyla etiketler ilk sırada yer aldı.

Samsun'da bir kadın sokak ortasında kocası tarafından öldüresiye dövüldü
İbrahim Zarap
Samsun'da bir kadın sokak ortasında kocası tarafından öldüresiye dövüldü
Samsun'da bir kadın sokak ortasında kocası tarafından öldüresiye dövüldü
Samsun'da bir kadın sokak ortasında kocası tarafından öldüresiye dövüldü
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