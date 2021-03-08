Samsun'da bir araya gelen öğretmenler, kadın cinayetlerine 'YETER' dedi

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Samsun'da bir araya gelen öğretmenler, kadın cinayetlerine 'YETER' dediSAMSUN'da, Doğa Koleji öğretmenleri, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nde, Türkiye'de artan kadına karşı şiddete ve kadın cinayetlerine karşı farkındalık oluşturmak adına 'YETER Kİ' isimli bir şarkı besteledi.

Samsun'da bir araya gelen öğretmenler, kadın cinayetlerine 'YETER' dedi

SAMSUN'da, Doğa Koleji öğretmenleri, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nde, Türkiye'de artan kadına karşı şiddete ve kadın cinayetlerine karşı farkındalık oluşturmak adına 'YETER Kİ' isimli bir şarkı besteledi. Şarkıya okuldaki kadın öğretmenlerin yer aldığı bir klip çekildi. Klibin başında cinayete kurban giden kadınların isimleri yer aldı.

Samsun'da Doğa Koleji öğretmenleri, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü dolayısıyla, kadına karşı şiddet ve kadın cinayetlerine karşı farkındalık yaratmak amacıyla, 'YETER Kİ' adını verdikleri bir şarkı besteledi. Okulun sınıf öğretmeni Gökhan Yumuk'un sözlerini yazdığı, müzik öğretmeni Umut Candaş Kartal'ın bestelediği ve İngilizce öğretmeni Bahar Özkan tarafından seslendirilen şarkı, Oğuz Akün tarafından aranje edildi.

Şarkıya, kadın öğretmenlerin bulunduğu, siyah beyaz klip çekildi. Klibin yönetmenliğini yine okulun Türkçe öğretmeni Özkan Arslan, sanat yönetmenliğini İngilizce öğretmeni Çılga Ertaş ve montajını da Bilişim Teknolojileri Müdürü Selim Albayrak yaptı.

ÖLDÜRÜLEN KADINLARIN İSİMLERİ SIRALANDI

Klibin başlangıcında, Türkiye'de kadın cinayetine kurban giden kadınların fotoğrafları yer aldı.

Çalışmayı oluşturan ekip, 'YETER Kİ' parçasını tüm kadınlara armağan ettiklerini belirtti.

ŞARKININ SÖZLERİ

Saatimdeki kumlardan kaleler yaparken,

İçimdeki gökyüzünde güneşim söndü.

Gözümdeki yaşlardan denizler yaparken,

Kaledeki prenses bendi güneşim söndü.

Sevgimi gör ama yeter ki ağlatma,

Sesimi duy ama yeter ki susturma,

Ruhuma sin ama yeter ki öldürme,

Yeter ki.

Saatimdeki kumları, kaleleri yıkarken,

Korkmuş insan suretinde güneşim söndü.

Geçmişteki yalanlardan doğrular yaparken,

Kaledeki prenses sustu, güneşim söndü.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı