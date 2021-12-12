Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Demir, halı saha açılışı yaptı

İLKADIM, SAMSUN (AA) - Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, "Elimizden gelen ne varsa gençlerimiz, çocuklarımız için yapmaya devam edeceğiz." dedi.

Demir, İlkadım ilçesi Kökçüoğlu Mahallesi'ne yapılan halı sahanın açılış töreninde yaptığı konuşmada, hizmetlerinin merkezinde çocuklar olduğunu vurguladı.

Başkan Demir, gençlere ve çocuklara yapılan yatırımları öncelediklerini ifade ederek, "Elimizden gelen ne varsa gençlerimiz, çocuklarımız için yapmaya devam edeceğiz. Biz gece gündüz çalışıyoruz. Görevi devraldığımız günden bugüne durmadan çalışıyoruz." diye konuştu.

Amatör kulüplere her yıl arttırarak destek vereceklerini dile getiren Demir, şunları kaydetti:

"Yaptığımız ve yapacağımız spor tesisleriyle çocuklarımızın beden sağlığını tahkim ediyoruz. Bu çocuklarımız geleceğimizin teminatı. Kimi iyi bir sporcu olacak, kimi doktor, avukat, öğretmen, mühendis olarak ülkemize hizmet edecek. Onları geleceğe hazırlamak bizim görevimiz. Çocuklarımızın ve gençlerimizin spor yapıp sağlıklı büyümelerine ve gelişmelerine katkıda bulunmak için yatırımlarımız her bölgede sürecek."

Spor Toto Teşkilatı ile protokol imzaladıklarını anlatan Demir, "3 nizami ölçülerde futbol sahası yapacağız. Projesi bitmek üzere birkaç ay sonra ihalesine çıkacağız. Gazi Devlet Hastanesi'nin karşısına spor salonu yapacağız. İçerisinde yüzme havuzu, antrenman sahalarının da bulunduğu spor salonunu şehrimize kazandıracağız. Ayrıca üniversite Atakum arasında bir tane daha spor salonu yapacağız. Gençlerimizin spor yapmalarına imkan tanıyacak tesisleri şehrimize kazandıracağız." diye konuştu.

Törene, AK Parti İl Başkanı Ersan Aksu, İlkadım İlçe Başkanı Mücahit Erbin, Türkiye Futbol Federasyonu Samsun Bölge Müdürü İbrahim Güven, Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Şener Aydın, Kökçüoğlu Spor Kulübü Başkanı Fatih Güven ve mahalle sakinleri katıldı.