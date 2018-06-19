Samsun Bahçeli, Samsun'da Coşkuyla Karşılandı Hd

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 'Çırpınırdı Karadeniz Bakıp Türkün Bayrağına' isimli mitingi için geldiği Samsun'da partililer tarafından sevgi gösterisiyle karşılandı.

Ankara'dan Samsun'a gelen MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Çorum'un Sungurlu ilçesinde kendisini bekleyen partilileri selamladı. Partililerle bir süre görüşen Bahçeli, kendisini karşılayanlar arasında bulunan çocuklarla da yakından ilgilendi. Bahçeli, daha sonra Samsun'a hareket etti. MHP Lideri Bahçeli, Samsun'da da sevgi gösterileri arasında karşılandı. Samsun-Ankara karayolu şehir girişinde MHP Grup Başkanvekili ve Samsun Milletvekili Erhan Usta, MHP Samsun İl Başkanı Taner Tekin ve partililer tarafından çiçeklerle karşılanan Bahçeli, daha sonra miting için Cumhuriyet Meydanı'na geçti.