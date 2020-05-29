SAMSUN Askerden izne geldi, pompalı tüfekli saldırıda öldü
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SAMSUN Askerden izne geldi, pompalı tüfekli saldırıda öldü

Askerden izne geldi, pompalı tüfekli saldırıda öldüSAMSUN'da, hafif ticari araçtan kimliği belirsiz kişilerce pompalı tüfekle açılan ateş sonucu, motosikleti ile seyir halinde olan Furkan Demircan (20), hayatını kaybetti.

29.05.2020 20:23 | Son Güncelleme: 29.05.2020 20:27

Askerden izne geldi, pompalı tüfekli saldırıda öldü

SAMSUN'da, hafif ticari araçtan kimliği belirsiz kişilerce pompalı tüfekle açılan ateş sonucu, motosikleti ile seyir halinde olan Furkan Demircan (20), hayatını kaybetti. Kaçan saldırganların yakalanması için çalışma başlatılırken, Demircan'ın Tekirdağ'da askerlik yaptığı ve memleketi Samsun'a izinli olarak geldiği belirtildi.

Olay, akşam saatlerinde İlkadım ilçesi Nebiler Caddesi'nde meydana geldi. Tekirdağ'da vatani görevini yapan Furkan Demircan bir süre önce izine çıkarak memleketi Samsun'a geldi. Motosikleti ile seyir halinde olan Demircan'a, harekat halindeki hafif ticari araçtan pompalı tüfekle ateş açıldı. Araçtan açılan ateş sonucu saçmaların isabet ettiği Demircan, kanlar içinde kalıp, motosikletten düştü. Şüpheliler, araçla olay yerinden uzaklaşırken, ihbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, Demircan'ın yaşamını yitirdiği belirlendi. Demircan'ın cesedi, savcılık incelemesinin ardından, otopsisi için Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Polis ekipleri, kaçan saldırganları yakalamak için çalışma başlattı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

SAMSUN Askerden izne geldi, pompalı tüfekli saldırıda öldü

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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