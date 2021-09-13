Şampiyonluklara Abone İsim Sercan Topçu, Manisa BBSK'da da İddialı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Şampiyonluklara Abone İsim Sercan Topçu, Manisa BBSK'da da İddialı

Bültenler - Haberler | Güncel
Şampiyonluklara Abone İsim Sercan Topçu, Manisa BBSK'da da İddialı

Manisa Büyükşehir Belediyespor Basketbol Takımına bu sene katılan ve takımda 2'inci kaptanlık görevini yürüten Sercan Topçu, tecrübesiyle bu sezon takımın en önemli kozlarından biri olacak.

Bugüne kadar birçok şampiyonluk yaşayan tecrübeli oyuncu, şampiyonluk için bir arada olmanın önemli olduğunu ifade ederek, Manisa BBSK'da da ligi zirvede tamamlamak hedefinde olduklarını söyledi.

Manisa Büyükşehir Belediyespor Basketbol Takımı, her sezon üzerine koyarak ilerlediği Türkiye Basketbol Ligi'nde iddiasını ortaya koyacak şekilde yeni sezona sıkı bir şekilde hazırlanıyor. Bu kapsamda, takımın yeni kozlarından tecrübeli isim Sercan Topçu da, 2021-2022 sezonu öncesi açıklamalarda bulundu. Türkiye Basketbol Ligi'nde birçok şampiyonluk yaşayan tecrübeli isim geçtiğimiz sezon Semt Yalova Basketbol takımının Basketbol Süper Ligi'ne çıkmasında en önemli parçalardan biri oldu.

"Burada olduğum için çok mutluyum"

Bu sene Manisa BBSK'a için ter dökecek olan Topçu, organizasyon olarak önemli bir kulübe imza attığını ve gelen teklifi hiç düşünmeden kabul ettiğini belirtti. Topçu açıklamasında, "Hedefimiz şampiyonluk. Organizasyon olarak çok büyük bir kulüp. O yüzden teklif geldiğinde hiç düşünmeden kabul ettim. Burada olduğum için çok mutluyum" dedi.

Şampiyonluk için bir arada olmak çok önemli

Takımda uyumun ve arkadaşlık duygusunun üst seviyede olduğunu belirten Topçu, "Herkes önceden de birbiriyle karşılıklı oynadığı için uyum daha kolay oluyor. Şu an arkadaşlık ve uyum çok iyi. Şampiyonluk konusuna gelince bir arada kalmak çok önemli oluyor. Bu yıl da başlangıçtan itibaren o yolda ilerliyoruz. Sonu da güzel bir şekilde bitecek diye düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

"Sona topa kadar mücadele edeceğiz"

Bu sene parkede çok mücadeleci ve son topa kadar mücadele edecek bir takım olacaklarını vurgulayan Sercan Topçu, "Seyircimizden maçlara gelmelerini istiyoruz. Pandemi kuralları gereği kısıtlı da olsa seyirci olacak. Taraftarları maçlarımıza bekliyoruz. Basketbol seyirciyle daha güzel oluyor" dedi.Tecrübeli oyuncu açıklamasının sonunda 3-4 yıldır birlikte çalışan çok tecrübeli bir ekibe sahip olduklarının altını çizerek, "Çok güzel bir teknik ekip kurulmuş. 3-4 yıldır beraber çalışıyorlar. Bize takımın sistemini adapte ediyorlar" dedi.

Bültenler - Son Dakika Haberleri
Türkiye'de 21 bin 352 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 243 kişi hayatını kaybetti

Türkiye'de 21 bin 352 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 243 kişi hayatını kaybetti

 Türkiye'de son 24 saatte 310 bin 546 Kovid-19 testi yapıldı, 21 bin 352 kişinin testi pozitif çıktı, 243 kişi yaşamını yitirdi.

Türkiye'de son 24 saatte 310 bin 546 Kovid-19 testi yapıldı, 21 bin 352 kişinin testi pozitif çıktı, 243 kişi yaşamını yitirdi.

 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rami Kışlası'nda incelemelerde bulundu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rami Kışlası'nda incelemelerde bulundu
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Meral Akşener Ertuğrul Gazi Ekrem İmamoğlu Uğur İbrahim Altay
Magazin Gülşen Acun Ilıcalı Mehmet Erdem Kaan Yıldırım
Spor Ozan Tufan Nihat Özdemir Marcao Abdullah Avcı Sergen Yalçın
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Hamid Karzai Devlet Bahçeli Tahir Büyükakın
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Şampiyonluklara Abone İsim Sercan Topçu, Manisa BBSK'da da İddialı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 13.09.2021 09:39:22. #1.12#