Şampiyonluklara Abone İsim Sercan Topçu, Manisa BBSK'da da İddialı

Bugüne kadar birçok şampiyonluk yaşayan tecrübeli oyuncu, şampiyonluk için bir arada olmanın önemli olduğunu ifade ederek, Manisa BBSK'da da ligi zirvede tamamlamak hedefinde olduklarını söyledi.

Manisa Büyükşehir Belediyespor Basketbol Takımı, her sezon üzerine koyarak ilerlediği Türkiye Basketbol Ligi'nde iddiasını ortaya koyacak şekilde yeni sezona sıkı bir şekilde hazırlanıyor. Bu kapsamda, takımın yeni kozlarından tecrübeli isim Sercan Topçu da, 2021-2022 sezonu öncesi açıklamalarda bulundu. Türkiye Basketbol Ligi'nde birçok şampiyonluk yaşayan tecrübeli isim geçtiğimiz sezon Semt Yalova Basketbol takımının Basketbol Süper Ligi'ne çıkmasında en önemli parçalardan biri oldu.

"Burada olduğum için çok mutluyum"

Bu sene Manisa BBSK'a için ter dökecek olan Topçu, organizasyon olarak önemli bir kulübe imza attığını ve gelen teklifi hiç düşünmeden kabul ettiğini belirtti. Topçu açıklamasında, "Hedefimiz şampiyonluk. Organizasyon olarak çok büyük bir kulüp. O yüzden teklif geldiğinde hiç düşünmeden kabul ettim. Burada olduğum için çok mutluyum" dedi.

Şampiyonluk için bir arada olmak çok önemli

Takımda uyumun ve arkadaşlık duygusunun üst seviyede olduğunu belirten Topçu, "Herkes önceden de birbiriyle karşılıklı oynadığı için uyum daha kolay oluyor. Şu an arkadaşlık ve uyum çok iyi. Şampiyonluk konusuna gelince bir arada kalmak çok önemli oluyor. Bu yıl da başlangıçtan itibaren o yolda ilerliyoruz. Sonu da güzel bir şekilde bitecek diye düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

"Sona topa kadar mücadele edeceğiz"

Bu sene parkede çok mücadeleci ve son topa kadar mücadele edecek bir takım olacaklarını vurgulayan Sercan Topçu, "Seyircimizden maçlara gelmelerini istiyoruz. Pandemi kuralları gereği kısıtlı da olsa seyirci olacak. Taraftarları maçlarımıza bekliyoruz. Basketbol seyirciyle daha güzel oluyor" dedi.Tecrübeli oyuncu açıklamasının sonunda 3-4 yıldır birlikte çalışan çok tecrübeli bir ekibe sahip olduklarının altını çizerek, "Çok güzel bir teknik ekip kurulmuş. 3-4 yıldır beraber çalışıyorlar. Bize takımın sistemini adapte ediyorlar" dedi.

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