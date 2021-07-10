Şampiyonlara davullu-zurnalı karşılama
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Şampiyonlara davullu-zurnalı karşılama

İhlas Haber Ajansı / Bekir Tosun - Haberler | Yerel

- Şampiyonlara davullu-zurnalı karşılama Bu yıl 26'ncısı düzenlenen Ramazan Demirci Alanya Açık Alan Hentbol şampiyonasında namağlup şampiyon olan Muğla karması aileleri tarafından davul-zurna ile karşılandı.

- Şampiyonlara davullu-zurnalı karşılama

Bu yıl 26'ncısı düzenlenen Ramazan Demirci Alanya Açık Alan Hentbol şampiyonasında namağlup şampiyon olan Muğla karması aileleri tarafından davul-zurna ile karşılandı.

MUĞLA - Gençlik ve Spor Bakanlığı, Alanya Belediyesi ve Türkiye Hentbol Federasyonu'nun işbirliği ile düzenlenen 26'ncı Ramazan Demirci Açık Alan Hentbol Turnuvası sona erdi.

Turnuvaya Muğla Karması olarak katılan 13-14 yaş grubu erkek takımı namağlup şampiyon oldu. Hentbol Muğla karması 9 maç oynadı. 9 maçta 8 galibiyet ve bir beraberlik alan Hentbol Muğla karması yaş grubunda namağlup şampiyon olarak Muğla'ya döndü.

Şampiyon Hentbolcular Muğla'ya gelişlerinde aileleri tarafından karşılandı. Davul-zurna eşliğinde karşılanan şampiyonlara aileleri sevgi gösterisinde bulundu. Hentbol Muğla Karmasının hocası Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Hentbol Antrenörü Ufuk Canikli yaş grubunda şampiyon olan sporcularını kutlarken, ailelere de karşılama töreni için teşekkür etti. Canikli, "4-9 Temmuz tarihleri arasında Antalya'nın Alanya ilçesinde 26'ncı Ramazan Demirci Alanya Açık Alan Hentbol Türkiye şampiyonası yapıldı. 2008-2009 yaş grubunda erkeklerde Muğla karması olarak turnuvaya katıldık. Bizim yaş grubunda 10 takım vardı. Toplamda 9 maç yaptık. 9 maçın 8'ini kazandık, birinde berabere kaldık. Namağlup olarak da turnuvayı şampiyon olarak tamamladık" dedi.

Şampiyonlara davullu-zurnalı karşılama
Şampiyonlara davullu-zurnalı karşılama
Şampiyonlara davullu-zurnalı karşılama
Şampiyonlara davullu-zurnalı karşılama

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Bekir Tosun

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