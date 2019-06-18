Şampiyonlar Ligi'nde 1. ön eleme kuraları çekildi

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2019-2020 sezonu 1. ön eleme turu kuraları çekildi. UEFA'nın İsviçre'nin Nyon kentindeki merkezinde gerçekleştirilen Şampiyonlar Ligi 1. ön eleme kura çekimine 32 takım katıldı. Bu turda maçlar 9-10 ve 16-17 Temmuz tarihlerinde oynanacak.

Kura çekiminde eşleşmeler şöyle oluştu: Nomme Kalju (Estonya) - Şkendiya (Kuzey Makedonya) Süduva (Litvanya) - Kızılyıldız (Sırbistan) Ararat-Armenia (Ermenistan) - AIK (İsveç) Astana (Kazakistan) - CFR Cluj (Romanya) Ludogorets (Bulgaristan) - Ferencvaros (Macaristan) Celtic (İskoçya) - Saraybosna (Bosna Hersek) Sheriff (Moldova) - Saburtalo (Gürcistan) F91 Dudelange (Lüksemburg) - Valletta (Malta) Partizani (Arnavutluk) - Karabağ (Azerbaycan) Slovan Bratislava (Slovakya) - Sutjeska (Karadağ) Linfield (Kuzey İrlanda) - Rosenborg (Norveç) Valur Reykjavik (İzlanda) - Maribor (Slovenya) Dundalk (İrlanda Cumhuriyeti) - Riga (Letonya) The New Saints (Galler) - Ön eleme turunu kazanan takım HJK Helsinki (Finlandiya) - HB Torshavn (Faroe Adaları) BATE Borisov (Belarus) - Piast Gliwice (Polonya)

(İHA)

Kaynak: İHA