Sami Dede, 50 yıllık aracını satmaya kıyamayınca dama çıkardı

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Kayseri'de yaşayan 94 yaşındaki Sami dedenin çocukları, babalarının 50 yıllık cipini hurdaya çıktığı için satmak istedi. İlk göz ağrısı aracına çok düşkün olan ve satmak istemediğini söyleyen babalarını kırmayan çocuklar, vinç yardımıyla aracı dama çıkardılar. Sami dede, bazen penceresinden damdaki cipe bakarak eski günleri yad ediyor.

Tomarza ilçesine bağlı Kurtuluş Mahallesi'nde yaşayan Sami Helvacıoğlu, sıfır satın aldığı 1966 model cipi, yaklaşık 50 yıl boyunca kullandı. Arıcılık yaptığı içinde Türkiye'nin onlarca iline bu cip ile giden Helvacıoğlu, artık araç kullanılmayacak duruma gelince evin kapısının önünde atıl durumda durmaya başladı.

"HURDACIYA VERELİM" DEDİLER

Sami Helvacıoğlu'nun çocukları "Baba artık bu araç burada boş boş duracağına bir hurdacıya verelim" demesine üzülen Helvacıoğlu, aracını evinin damına çıkardı.

"İLK GÖZ AĞRIMDI, SATAMADIM"

Helvacıoğlu, "İlk göz ağrı aracımın satılmasını istemiyordum. Çünkü benim bu araç ile çok anılarım vardı. Ben aracın satılmasını istemeyince çocuklarımda ille de satalım diye üstüne düşmeyip beni kırmadılar. Daha sonra evlatlarıma 'Gelin benim bu ilk göz ağrı aracımı garajımızın damına çıkaralım' demem üzerine evlatlarım hemen vinç çağırarak aracı vinç yardımı ile evimizin yanında bulunan garajın damına çıkardılar. Bende artık yaşlandım. Fazla bir yere gidemiyorum. Arada pencereyi açarak cipime bakarım eski günlere gidiyorum. Aracımın satılmadığı için çok mutluyum" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MURAT GÜRBÜZLER