Samet Aybaba kimdir? Samet Aybaba futbol ve teknik direktör kariyeri!

Futbol ve teknik direktörlükte başarılı kariyere sahip Samet Aybaba kimdir? Samet Aybaba futbol ve teknik direktör kariyeri!

Samet Aybaba kimdir? Samet Aybaba futbol ve teknik direktör kariyeri!

SAMET AYBABA KİMDİR?

Samet Aybaba 5 Eylül 1956, Osmaniye doğumlu. Samet Aybaba Türk eski millî futbolcu ve teknik direktörüdür. A millî takımda oynama şansını bir türlü yakalayamayan Aybaba, 8 kez Ümit, 17 kez de genç olmak üzere toplam 25 defa millî formayı giymiştir. Başarılı teknik insanını kariyeri haberimizde yer almaktadır.

SAMET AYBABA FUTBOL VE TEKNİK DİREKTÖR KARİYERİ!

Ankaragücü

Futbolu bıraktıktan sonra teknik direktörlük mesleğini seçti. İlk önce Beşiktaş'ta Gordon Milne'in yardımcılığı için düşünülse de bu gerçekleşmedi. 1990-91 sezonu için MKE Ankaragücü'nün başına geçerek ilk teknik direktörlük deneyimini yaşadı. İlk sezonunda lig yedincisi oldular. Asıl başarı ise yan kupalarda geldi. Federasyon Kupası yarı finalinde Fenerbahçe'yi 3-1'lik skorla elediler. Ancak uzatmalara giden finalde Galatasaray'a aynı skorla mağlup olarak kupayı kazanamadılar. 22 Mayıs 1991'de ise lig üçüncüsü Trabzonspor ile oynadıkları Başbakanlık Kupası'nı 3-1 kazandılar. Böylece Aybaba, teknik adam olarak ilk kupasına sahip oldu. Bir sonraki sezon lig sekizincisi olup, kupada ilk turda elendiler. Sezon sonunda takımdan ayrıldı.

1997-98 sezonu Aybaba'nın ikinci Ankaragücü dönemi oldu. Ancak başarılı bir sezon geçirmeyerek, ligi on üçüncü sırada tamamladılar. Sonraki sezona da Ankaragücü ile başlasa da devre arasından önce yolları ayrıldı. İstifasından önce takımı Türkiye Kupası çeyrek finaline taşımıştı. Aybaba sonrası Ankaragücü, yarı finale çıkıp Beşiktaş'a elendi. Yarı finalist olmasına rağmen takım, sonraki sezon UEFA Kupası'na katılmaya hak kazandı.

Kayserispor

13 Aralık 1992'de Kayserispor'un başına getirildi. Takım, o sezon 1. Lig'e çıkmış, 14 haftada sadece 2 galibiyet almıştı. İlk maçında Fenerbahçe'ye yenilince, takımı ilk yarıyı 16 takımlı ligde 12. olarak tamamladı. Takım sezonu da 12. olarak bitirip ligde kalmayı başardı.

1993-94 sezonuna da bu takımda başlayan teknik adam, Eylül 1993'te yaşadığı problemler nedeniyle istifasını verse de daha sonra anlaşma sağlakndı ve sezon sonuna kadar görevine devam etti. Lig yine 12. olarak bitirilirken, Türkiye Kupası'nda çeyrek finalde Galatasaray'a elendiler.

Ocak 1996'da ikinci Kayserispor dönemini yaşadı ve devre arası Raşit Çetiner'in yerine takımın başına geçti. Ligin son sırasında teslim aldığı takım ile küme düşmeme mücadelesi verdi ancak sezonun bitimine bir hafta kala küme düşmesi kesinleşti. Sonraki sezon takımını bırakmayarak kariyerinde ilk kez 2. Lig'de mücadele etmiş oldu. Klasman gruplarını 1. olarak bitirerek, play-off'lara kaldılar. Karabükspor'un ardından ikinci olarak, Kayserispor'u 1. Lig'e yükseltme başarısını gösterdi.

Adana Demirspor

1994-95 sezonunda 1. Lig'e yeni çıkan Adana Demirspor'un teknik direktörü oldu. Sezona galibiyet ile başlasalar da ADS dönemi Aybaba için parlak geçmedi. Eylül ayında hak mahrumiyeti cezası alarak bir süre maçları tribünden izledi. Ligin ilk 5 haftasından üç galibiyet çıkardıktan sonra hiç galibiyet alamayarak düşüş yaşadı. 29 Ocak 1995'te eski takımı Kayserispor'a yenildikten sonra istifa etti. Adana Demirspor o sezon, başka galibiyet alamayarak lig sonuncusu olarak küme düştü.

Vanspor

1999-2000 sezonunda Vanspor'u çalıştırdı. Ancak Vanspor dönemi ekonomik sorunlar nedeniyle sancılı geçti. Sezon başlarında istifa edip sonra geri dönse de, 14. haftada aldıkları Galatasaray yenilgisi sonrası istifa etti. Vanspor sezon sonu lig sonuncusu olarak küme düştü.

Gençlerbirliği

4 Ocak 2000'de bir başka Ankara takımı olan Gençlerbirliği'nin başına geçti. Orta sıralardan aldığı takımı sezon sonunda lig beşincisi yaptı. Bu derece, Aybaba'nın kariyerinin o döneme kadarki en büyük lig başarısıydı. Bu sayede takımdaki sözleşmesi iki sene daha uzatıldı.

2000-01 sezonu lig performansı olarak önceki sezonun oldukça altındaydı ancak asıl başarı Türkiye Kupası'nda geldi. Gençlerbirliği, Samet Aybaba döneminde, Türkiye Kupası'nı tarihinde 2. kez müzesine götürdü. Yarı finalde Beşiktaş'ı, finalde ise Fenerbahçe'yi penaltılarla elemişlerdi. Başkan İlhan Cavcav ile görüş farklılıkları bulunması nedeniyle sezon devam ederken sezon sonu takımdan ayrılacağını açıkladı.

2008-09 sezonunda Gençlerbirliği'ndeki ikinci dönemine başladı. 10. haftada göreve başladığı takımdaki ilk dönemlerinde Abdel Zaher El Saka ile ırkçılık tartışması yaşadı. Sezon sonunda Gençlerbirliği averaj ile ligde kalmayı başardı. Sezon sonu göreve devam etmedi.

Gaziantepspor

Sezon başında adı Trabzonspor ile anılsa da bir süre hiçbir takım ile anlaşmayan teknik adam, 7. haftadan itibaren Gaziantepspor'u çalıştırmaya başladı. Gaziantepspor, sezonu altıncı olarak bitirirken, Avrupa kupalarına katılma şansını averaj ile Denizlispor'a kaptırdı.

2005-06 sezonunun ikinci yarısı, ikinci Gaziantepspor dönemine başladı. Sezon sonunda takımı kümede tutmayı başardı. Türkiye Kupası çeyrek finalinden aldığı ekibi yarı finale çıkarsa da Beşiktaş'a elendiler.

Trabzonspor

2002-2004 yılları arasında Trabzonspor'da görev aldı. Sezon başında kadroda revizyona giderek ilerleyen yaşı nedeniyle Hami Mandıralı'yı takımda istemedi. Trabzonspor'u ilk yılında Türkiye Kupası şampiyonu yaptı. Finalde eski takımı Gençlerbirliği'ni 3-1 mağlup etmişlerdi. Ligi ise yedinci sırada tamamladı.

2003-04 sezonunda ligde iyi bir görüntü çiziyordu. O sezon kariyerinde ilk defa bir Avrupa maçında takım çalıştırdı. UEFA Kupası birinci turunda Villarreal CF ile karşılaşan Trabzonspor, İspanya'da beraberliği sağlasa da kendi sahasında 3-2 yenilerek elendi. Ancak Trabzon başkanı Özkan Sümer'in istifası ile kulüp içinde sorunlar baş gösterdi. Aybaba, kendisine yönetim tarafından verilen para cezasını protesto ederek görevinden ayrıldı. Sezon sonunda Trabzonspor, ligi ikinci sırada bitirdi.

Ankaraspor

2004'te Aybaba'nın yeni durağı o sene Süper Lig'e yükselen Ankaraspor oldu. Ligi yedinci olarak bitirip, UEFA Intertoto Kupası'na katılmaya hak kazandılar. Ancak Slovak FC Dubnica takımına 0-4 ve 1-0'lık skorlar ile elendiler. Ligde 12. hafta sonunda takım düşme potasından kurtulamayınca istifa etti.

Çaykur Rizespor

2006-07 sezonunda takım çalıştırmayan Aybaba, 2007-08 sezonu için Çaykur Rizespor ile anlaştı. Sezona çeşitli özel turnuvalara katılarak hazırlandılar. Ancak sezona 4-0'lık Galatasaray mağlubiyeti ile başladılar. İkinci maçta da alınan mağlubiyet sonrası Aybaba'nın yaptığı açıklamalar nedeniyle yönetimle arasında problem oluştu. Aybaba, bu sorunlar nedeniyle istifa etti.

Bursaspor

Aybaba, 2007-08 sezonunun 10. haftasında Bursaspor'la anlaştı. Küme düşmeye yakın olan Bursaspor'u ligde tutmayı başardı. Ertesi sezon, 6 maçta 5 galibiyet ile lige çok iyi başlamıştı. Ancak devamı gelmeyince, sezonun yine 10. haftası öncesinde 4 Kasım 2008 tarihinde Bursaspor'daki görevini bıraktı.

Bucaspor

2009-10 sezonu öncesi Trabzonspor ile prensipte anlaşmaya varsa da yönetimdeki anlaşmazlıklar nedeniyle bu transfer gerçekleşmedi. Aybaba, o sezon görev yapmadı. 7 Ekim 2010 tarihinde İzmir ekibi Bucaspor ile 1+1 yıllık antlaşma imzaladı.[2] Bu görevi Mart 2011'e kadar sürdürdükten sonra kötü gidişatın sonucunda istifa ettiğini açıkladı.[3][4] Yerine Bucaspor'un eski futbolcularından Sait Karafırtınalar getirildi.[5] Bu dönemdeki en büyük başarısı Bucaspor'u, Türkiye Kupası gruplarından çıkarıp çeyrek finale yükseltmek oldu.

Beşiktaş

2012-2013 sezonunda Mustafa Denizli, Rıza Çalımbay, Ertuğrul Sağlam, Louis Van Gaal, Eric Gerets ve Zico gibi isimlerle anılan Beşiktaş'ın başına getirilmiştir.[6] Samet Aybaba 2 yılı opsiyonlu olmak üzere 4 yıllık sözleşme imzalamıştır.Şubat ayında 2 yıllık opsiyon kaldırılıp 4 yıllık sözleşme imzalandı. Sezon sonunda Beşiktaş ligi 3. olarak bitirdi ve bu Samet Aybaba'nın lig kariyerinde o zamana kadarki en büyük başarısı oldu. 20.05.2013 Tarihinde istifasını Beşiktaş yönetimine sundu.27.05.2013 Tarihinde sözleşmenin feshedildiği kesin olarak belirtilmiştir.

Antalyaspor

2013-2014 sezonu öncesinde Antalyaspor ile anlaşarak bu kulübün teknik direktörlük görevini üstlenmiştir. 10 Mart 2014 tarihinde, Çaykur Rizespor ile 2-1 yenilginin ardından Antalyaspor yönetimi yollarını ayırma kararı aldı.